Giampaolo torna in panchina dopo gli ultimi tre esoneri: il Maestro sarà il nuovo tecnico del Lecce Manca solo l’annuncio ufficiale per vedere Marco Giampaolo nuovamente su una panchina di Serie A a due anni dall’ultimo esonero incassato dalla Sampdoria, dopo quelli con Milan e Torino: il 57enne tecnico abruzzese rimpiazzerà al Lecce Luca Gotti, sollevato sabato dall’incarico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Paolo Fiorenza

È Marco Giampaolo il prescelto dal Lecce per provare a risollevare una situazione che al momento vede i salentini in zona retrocessione dopo le prime 12 giornate di Serie A: i 9 punti attuali mettono Krstovic e compagni al terzultimo posto in classifica, davanti solo a Monza e Venezia che sono una lunghezza dietro. Uno scenario pericolante che ha indotto il presidente Sticchi Damiani e il responsabile dell'area tecnica Corvino a sollevare dall'incarico l'allenatore Luca Gotti, che a sua volta era arrivato in panchina lo scorso 15 marzo in sostituzione dell'esonerato D'Aversa.

Marco Giampaolo al posto di Luca Gotti al Lecce: atteso l'annuncio

Fatale al 57enne tecnico veneto l'ultimo pareggio interno contro l'Empoli di venerdì scorso, il terzo stagionale, a fronte di sole 2 vittorie e ben 7 sconfitte. Per la sostituzione di Gotti con Giampaolo manca solo l'annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare in giornata. Il tecnico abruzzese ha battuto la concorrenza di specialisti in salvezze – spesso su treni presi in corsa – come Davide Ballardini, Leonardo Semplici e Aurelio Andreazzoli.

Marco Giampaolo è nato a Bellinzona il 2 agosto 1967

Giampaolo è fermo da due anni esatti: era il 2 ottobre 2022 quando fu esonerato dalla Sampdoria dopo la sconfitta casalinga per 3-0 col Monza, facendo segnare un record negativo con 2 soli punti raccolti nelle prime 8 giornate (6 sconfitte e 2 pareggi). Il club blucerchiato, passato poi alla gestione Stankovic, non sarebbe riuscito ad evitare la retrocessione. È stato il terzo esonero di fila per Giampaolo, dopo quelli al Milan e al Torino.

A rimettere in pista il 57enne nato a Bellinzona ci ha pensato Pantaleo Corvino, che in passato già aveva provato a portarlo alla Fiorentina e recentemente lo aveva anche vagliato tra i papabili per il dopo Baroni al Lecce. La trattativa è ormai in chiusura: manca davvero poco per rivedere il Maestro su una panchina di Serie A.