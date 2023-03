Gerrard esulta in faccia ai tifosi del Celtic nella partita tra leggende: vola di tutto in campo Steven Gerrard ha esultato a un gol rispondendo alle provocazioni dei tifosi del Celtic nel corso di una partita tra leggende del Liverpool e quelle degli scozzesi. L’ex allenatore dei Rangers è stato sommerso da insulti e lanci di bottiglie e bicchieri.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lanci di bottiglie e insulti. In campo poi è volata qualsiasi cosa. Insomma, la partita tra leggende di Liverpool e Celtic che aveva anche scopi benefici, è stata contrassegnata da un particolare episodio. L'ex capitano dei Reds è sceso in campo con la fascia da capitano al braccio e ha guidato i suoi ex compagni in campo per questa sfida. Non un periodo felicissimo per Steven Gerrard, che a ottobre è stato esonerato da allenatore dell'Aston Villa ed è ancora alla ricerca di una squadra. In questa partita però è venuta fuori la sua fede scozzese sponda Rangers vissuta quando è stato allenatore del club dal 2018 al 2021.

In quegli anni Gerrard ha potuto vivere più volte l'emozione di scendere in campo da allenatore nell'Old Firm: il derby più antico del pianeta contro i rivali del Celtic. Già, proprio i tifosi biancoverdi che non gli hanno proprio riservato una bellissima accoglienza in campo in questa gara tra leggende facendosi sentire molto il suo passato ai Rangers. Poco prima di un calcio di rigore di cui lo stesso Gerrard si è incaricato di battere, l'ex capitano del Liverpool è stato pesantemente insultato e dopo il gol segnato si è vendicato scatenando la rabbia del pubblico.

Uno show inaspettato visto il contesto. L'ex giocatore ha esultato a quel tiro dagli undici metri come se fosse una finale di Champions League. Ha gridato sotto il settore occupato dai tifosi del Celtic, li ha provocati rispondendo agli insulti precedenti e si è anche messo un dito sulla bocca invitandoli a zittirsi. In campo è inevitabilmente volato di tutto tra bottiglie e cartacce di ogni genere. Il giocatore ha continuato imperterrito non considerando minimamente quella reazione. I compagni in campo di certo non si sono sottratti e hanno accompagnato quell'esultanza rabbiosa del giocatore senza fermarlo.

Gerrard ha dunque tirato fuori il suo animo Rangers ricordando quel derby che non ha mai cancellato dalla sua testa. Durante i suoi anni in Scozia l'ex capitano del Liverpool ha conquistato da allenatore il titolo 2020/2021 rilanciando completamente le ambizioni di un club che veniva dal fallimento e che è stato capace anche di raggiungere una finale di Europa League. Gerrard ha anche centrato il secondo posto nel 2018 e del 2019. Nel novembre 2021 la rescissione contrattuale e l'approdo all'Aston Villa, da cui è stata esonerato lo scorso ottobre. Oggi ha voluto ribadire nuovamente al Celtic la sua fede Rangers che non ha mai dimenticato.