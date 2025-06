video suggerito

Germania-Portogallo oggi in Nations League, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e canale Questa sera all’Allianz Arena di Monaco si gioca la prima semifinale di Nations League tra Germania e Portogallo. Diretta in chiaro e senza costi su TV8 e su tv8.it. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna la Nations League e si gioca questa sera la sfida tra Germania e Portogallo per la prima semifinale in programma alle 21:00 nella cornice dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera, Paese ospitante la Final Four 2025. Diretta TV e streaming in chiaro su TV8, cabale 8 del digitale terrestre.

L'Allianz Arena a pochi giorni dalla finale di Champions League che ha visto l'apoteosi del PSG e l'umiliazione dell'Inter, torna a essere il palcoscenico di una partita importantissima per la Nations League 2025. La prima delle due semifinali della Final Four che è ospitata in Germania per questa edizione e che vede di fronte la Nazionale padrona di casa contro il Portogallo.

Le due nazionali si affrontano a caccia del pass per l'ultimo atto, che si giocherà domenica con la finalissima che decreterà la vincente di questa Nations League. La seconda semifinale vedrà invece sfidarsi altre due potenze del panorama calcistico europeo come la Spagna e la Francia. In caso di parità di punteggio al termine dei 90 minuti, la partita tra Germania e Portogallo proseguirà con due tempi supplementari. Dopodiché, se ancora il punteggio dovesse essere in equilibrio, servirebbero i calci di rigore.

Partita: Germania-Portogallo

Quando: mercoledì 4 giugno 2025

Dove: Allianz Arena (Monaco di Baviera)

Orario: 21:00

Diretta TV: TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio

Diretta streaming: Tv8.it, SkyGo, NOW

Dove vedere Germania-Portogallo, semifinale di Nations League in diretta TV

La partita di questa sera tra Germania e Portogallo che vale l'accesso alla finale per l'edizione 2025 della Nations League potrà essere vista in chiaro e senza costi aggiuntivi. Appuntamento sul canale 8 del digitale terrestre, TV8, accessibile gratuitamente a tutti. Per gli abbonati Sky, partita in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio.

Germania-Portogallo, dove vedere la semifinale in diretta streaming

Germania-Portogallo sarà visibile anche in streaming. In chiaro – e gratuitamente – sul sito di TV( tv8.it) mentre per chi ha un abbonamento Sky si può utilizzare l'app per apparecchi mobili SkyGo oppure usufruire del servizio on demand di NOW.

Germania-Portogallo, le probabili formazioni della semifinale di Nations League

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Anton, Raum; Goretzka, Andrich; Sané, Wirtz, Amiri, Fullkrug.

Ct. Nagelsmann

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo.

Ct. Martinez