Georgina Rodriguez non sa di essere ascoltata: si lascia scappare il piano di Cristiano Ronaldo Nel backstage della settimana della moda di Parigi Georgina Rodriguez si è lasciata scappare il piano di Cristiano Ronaldo riguardo il suo futuro.

A cura di Paolo Fiorenza

Cristiano Ronaldo a 39 anni continua a macinare numeri impressionanti, segnando gol su gol in Arabia Saudita con la maglia dell'Al Nassr: nell'attuale stagione è a quota 22 reti (con 9 assist) in 20 partite di campionato, cui bisogna aggiungere le 5 marcature nelle 6 gare di Champions asiatica. Ma Padre Tempo si può ingannare fino ad un certo punto, poi anche se si è uno dei migliori calciatori della storia arriva la fine della corsa. Quando si ritirerà Ronaldo? La risposta alla domanda la dà la compagna Georgina Rodriguez, non sapendo di essere ripresa nel backstage della settimana della moda di Parigi.

La 30enne modella argentina non solo ha presenziato all'evento mondano che si concluderà domani nella capitale francese, ma ha anche sfilato per Vetements con un lungo abito rosso ispirato alla maglia numero 7 di Ronaldo, mentre i figli della coppia assistevano in platea. Il vestito riportava anche il nome del campione portoghese, che lo ha impreziosito col proprio autografo.

Georgina Rodriguez in passerella a Parigi per Vetements con un abito ispirato a Cristiano Ronaldo

Georgina è stata poi filmata dietro la passerella mentre chiacchierava, non sapendo che le sue parole sarebbero state non solo ascoltate, ma anche diffuse sui social. A precisa domanda su quando il suo compagno si sarebbe ritirato, ha risposto in maniera esaustiva: "‘Cristiano ancora un anno e poi è finita. Forse due, non lo so".

Insomma, il cinque volte Pallone d'Oro dovrebbe giocare fino ai 40 anni, che compirà il 5 febbraio 2025, o al massimo fino ai 41, chiudendo dunque la sua carriera nella Saudi Pro League con l'Al Nassr, con cui ha un contratto che scadrà il 30 giugno 2025. Non sembrano in programma altre esperienze per CR7, che del resto è amatissimo dai tifosi del suo attuale club.

Conoscendo un cannibale come lui, sicuramente Cristiano vorrà chiudere con qualche altro titolo da mettere in bacheca, magari la Champions League asiatica, competizione in cui giocherà i quarti di finale contro la squadra emiratina dell'Al Ain. La gara di andata è in programma oggi in trasferta, il ritorno tra una settimana.