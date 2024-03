La reazione di Cristiano Ronaldo al coro dei tifosi dell’Al Nassr per lui: ha le lacrime agli occhi Cristiano Ronaldo quasi in lacrime dopo il coro che gli hanno dedicato i tifosi dell’Al Nassr. Il portoghese in tribuna dopo la squalifica per una giornata si è dovuto trattenere, commosso per quel gesto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Cristiano Ronaldo era stato squalificato per una giornata con una multa di 10000 riyal sauditi dopo il gesto osceno rivolto ai tifosi dell'Al Shabab in occasione della partita di campionato di domenica scorsa. Il fuoriclasse dell'Al Nassr ha così saltato la partita di ier contro l'Al Hazm che Mané e compagni hanno pareggiato con il tennistico punteggio di 4-4. Un risultato che allontana ulteriormente la sua squadra dalla vetta della classifica occupata sempre dall'Al Hilal.

Una grande delusione per lui che evidentemente voleva essere in campo. Ciò che è accaduto nei giorni scorsi a seguito di quel gestaccio però non è stato vissuto benissimo da Cristiano Ronaldo il quale ha avuto una reazione eccessiva, ma sicuramente dettata dalla frustrazione. Ecco perché i tifosi dell'Al Nassr dopo averlo visto inquadrato dalle telecamere sui monitor dello stadio, hanno pensato bene di dedicargli un coro che ha completamente sciolto il campione portoghese. Nei suoi occhi la commozione e quelle lacrime che ha dovuto trattenere.

"Cristiano Ronaldo…Cristiano Ronaldo….". Al minuto 7 della partita, proprio come il suo numero, il pubblico dell'Al Nassr ha voluto fargli sentire la propria vicinanza. Il suo campione è lui e gliel'ha fatto capire con questo lungo coro. L'ex Real e Juventus ha alzato un braccio per rispondere a quel coro mostrando di aver apprezzato tantissimo quel gesto. Lo fa più volte fino a quando il gioco riprende e i tifosi dell'Al Nassr tornano a cantare cori per la squadra. È proprio in quel momento che le telecamere indugiano su CR7 il quale aveva le lacrime agli occhi, evidentemente commosso da quell'effetto del pubblico che forse non sentiva da tantissimo tempo.

Mai si sarebbe aspetto di vivere una seconda parte di carriera così esaltante in Arabia Saudita dopo essere stato per anni il campione da battere, l'uomo che ha portato il Real Madrid sul tetto d'Europa più volte con i suoi gol e la stella che ha fatto sognare la Juventus proprio nel momento in cui la società era pronta per il grande salto. Oggi il suo presente e il suo futuro è l'Al Nassr e a giudicare da quando ascoltato allo stadio Ronaldo può ritenersi fortunato di aver trovato davvero in Arabia una seconda famiglia.