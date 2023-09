Genoa-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Genoa-Napoli è la partita valida per la 4a giornata di Serie A, si gioca oggi (ore 18:00) allo stadio Ferraris. Le ultime news sulle scelte di formazione di Gilardino e Garcia.

Genoa–Napoli è la partita della 4ª giornata di campionato che si gioca oggi, sabato 16 settembre, alle ore 20:45. Sarà lo stadio Ferraris a ospitare il match tra il Grifone neo-promosso in Serie A e i campioni d'Italia reduci dalla pesante sconfitta in casa contro la Lazio prima della sosta per le nazionali. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Sky e Dazn.

Una vittoria (con i biancocelesti all'Olimpico) e due sconfitte è il bottino della squadra allenata dall'ex attaccante, Gilardino. Partenza col freno a mano tirato per gli azzurri di Garcia: dopo aver maramaldeggiato con Frosinone e Sassuolo, sono incappati al Maradona in un ko indigesto contro l'ex Sarri. Liguri e partenopei hanno la stessa sete di risultato sia pure con obiettivi differenti, con i campani che andranno in campo a pochi giorni dall'esordio in Champions (mercoledì 20 con il Braga).

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli. Il tecnico dei liguri non avrà a disposizione Messias ma è orientato a schierare i rossoblù con il 4-3-2-1: Retegui in avanti, Malinovskyi e Gudmundsson alle spalle. Nel tridente del Napoli non ci sarà Politano, tornato acciaccato dalla Nazionale. Al suo posto Garcia può lanciare Lindstrom titolare, ma attenzione alle soluzioni Raspadori ed Elmas (in evidenza contro l'Italia).

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. Allenatore: Gilardino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Lindstrom. Allenatore: Garcia.

Partita: Genoa-Napoli

Dove: stadio Ferraris, Genova

Quando: sabato 16 settembre 2023

Orario: 20:45

Diretta TV: Sky, Dazn

Diretta streaming: Sky Go, Now, Dazn

Competizione: Serie A, 4ª giornata

Dove vedere Genoa-Napoli in diretta TV

Genoa-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Dazn ma sarà visibile anche sui canali di Sky poiché rientra nel pacchetto di partite in con-esclusiva con l'OTT. Per vederla in televisione gli abbonati a Dazn si potranno collegare attraverso una Smart Tv oppure usufruire di dispositivi come TimVision Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o una console di gioco (Xbox, Play Station). Gli utenti abbonati a Sky potranno sintonizzarsi su Sky Sport (numero 251), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213).

Genoa-Napoli, dove vederla in streaming

I tifosi di Genoa e Napoli hanno due opzioni per assistere alla partita in diretta streaming: collegarsi a Dazn attraverso il sito oppure la app utilizzando i consueti dispositivi mobili e fissi. L'altra opportunità è data dalla app di Sky Go oppure NOW (previo pagamento del pass sport previsto).

Serie A, le probabili formazioni di Genoa-Napoli

Gilardino proverà a sfruttare il fattore campo per battere il Napoli. Ecco perché schiererà Malinovskyi e Gudmundsson saranno alle spalle di Retegui. Tra le fila degli azzurri l'opzione Raspadori con Osimhen e Kvara nel tridente è la più opinabile ma Lindstrom è favorito.

