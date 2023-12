Genoa-Juventus dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni dell’anticipo di Serie A La Juve di Allegri a caccia della terza vittoria consecutiva contro il Genoa al Marassi nell’anticipo della 16ª giornata di Serie A: calcio d’inizio alle ore 20.45, diretta TV e streaming su DAZN. Le formazioni ufficiali di Gilardino e Allegri.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus vola al Ferraris per affrontare il Genoa nell'anticipo che apre la 16ª giornata di Serie A: la squadra di Massimiliano Allegri viene dalla vittoria per 1-0 contro il Napoli firmata da Gatti e vuole il terzo successo consecutivo per mettere pressione all'Inter, scavalcando di nuovo i nerazzurri in vetta alla classifica. Con il recupero di quasi tutti gli infortunati la Vecchia Signora vuole giocarsi le sue carte e dire la sua ai vertici del campionato. Il Genoa di Gilardino, 15 punti in classifica, è reduce dalla sconfitta nella trasferta di Monza e non vince da cinque partite, l'ultima vittoria lo scorso 10 novembre. La partita Juve-Genoa si gioca oggi, venerdì 15 dicembre 2023, allo stadio Luigi Ferraris di Genova alle ore 20.45 con diretta TV e streaming su DAZN.

Il Genoa ritrova Gudmundsoon, in campo titolare in coppia con Malinovskyi a supporto di Retegui punta. Allegri non dovrebbe apportare modifiche al suo undici tipo mandando in campo Gatti in difesa con Bremer e Danilo. Vlahovic in attacco con Chiesa. Nell'ultimo precedente a Marassi, il 6 maggio 2022, la Juve uscì sconfitta per 2-1 contro il Grifone.

Genoa-Juventus sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in esclusiva su DAZN (solo per abbonati). Gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio a pagamento potranno vederla sul canale 214, Zona DAZN. La telecronaca del match sarà affidata a Stefano Borghi e il commento tecnico a Massimo Ambrosini.

Genoa-Juventus, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Genoa-Juventus sarà visibile in chiaro e in esclusiva solo su Dazn (e sempre per abbonati), attraverso la app oppure collegandosi al sito della piattaforma con i consueti dispositivi. Non è prevista alcuna trasmissione né su Sky Go né su NOW.

Le probabili formazioni di Genoa-Juventus

Il Genoa ritrova Gudmundsson a pieno regime e potrebbe proporre il tandem con Malinovskyi sulla trequarti alle spalle dell'unica punta Retegui.

Juventus con la formazione-tipo: Danilo in difesa con Gatti e Bremer, Cambiaso sulla corsia di destra e in attacco Chiesa insieme a Vlahovic.

GENOA (3-4-2-1): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Haps; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. Allenatore: Gilardino.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.