Dany Mota entra dalla panchina e trascina il Monza: basta il suo gol per battere il Genoa 1-0 Il Monza vince 1-0 contro il Genoa grazie al gol di Mota nei minuti finali: subentrato dalla panchina ha regalato a Palladino la vittoria nel momento più difficile.

A cura di Ada Cotugno

Il Monza si porta a casa una vittoria fondamentale contro il Genoa: la partita si è accesa nei minuti finali, con il gol di Dany Mota arrivato a sette minuti dalla fine e la risposta fulminea degli avversari che hanno rischiato di riportare tutto in parità quando il risultato sembrava destinato ad avviarsi verso lo 0-0.

La gara delle 15:00 è stata dominata dall'equilibrio fin dai primi minuti, con il Monza sempre pericoloso ma poco incisivo per sbloccare il risultato. Nel primo tempo i brianzoli hanno cercato di scardinare la difesa del Genoa affidandosi alla qualità delle individualità a disposizione di Palladino, come il tentativo di Valentin Carboni e quello di Ciurria, finito in rete ma annullato dall'arbitro perché viziata da una posizione di fuorigioco.

Dall'altra parte il Grifone non è mai riuscito a mettere in difficoltà gli avversari, sempre concentrati e attenti in difesa per poi ripartire in attacco a tutta velocità. Nella ripresa però i giri del motore del Genoa si alzano e tutta la squadra si proietta in avanti cercando di spezzare la maledizione delle trasferte dove non vince da tre partite.

Eppure nel momento migliore dei ragazzi di Gilardino è il Monza a prendere in mano le redini del gioco: al 57′ l'allenatore butta nella mischia Dany Mota che in mezz'ora riesce a cambiare totalmente il corso degli eventi. All'83', quando tutte le speranze sembrano affievolite, il portoghese sfrutta un assist di Pedro Pereira per sbloccare il risultato e far esplodere di gioia tutto lo stadio.

La partita si accende proprio nei minuti finali, con il Genoa che non demorde e prova a raggiungere di nuovo il pareggio con Dragusin: Gudmundsson gli regala un pallone prezioso, ma il difensore rimeno si divora l'occasione clamorosa di fare 1-1. È l'ultimo squillo della gara che alla fine premia il Monza proprio nel momento migliore degli avversari.