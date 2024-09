Genoa-Juve a rischio porte chiuse: provvedimento in arrivo dopo gli scontri nel derby della Lanterna

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Genoa-Juventus potrebbe essere giocata a porte chiuse. Il match valido per il sesto turno di campionato in programma domani, sabato 28 settembre alle ore 18:00 a Marassi allo stadio Ferraris, rischia di essere disputato senza la presenza del pubblico dopo il caos e gli scontri accaduti nel derby della Lanterna di Coppa Italia tra rossoblù e Sampdoria. Nella giornata di oggi è attesa l'ufficialità da parte del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive per dare seguito al provvedimento preso proprio in virtù di quanto accaduto nella notte di mercoledì.

Si va dunque verso una sanzione esemplare non soltanto nei confronti del Genoa, ma anche per la Sampdoria. Le partite in casa da giocare senza pubblico per entrambe le squadre potrebbero essere due. A questo va ad aggiungersi anche il provvedimento che potrebbe prevedere il divieto ad entrambe le tifoserie di assistere alle prossime tre trasferte delle due squadre. Il bilancio della giornata di scontri alla vigilia, durante e dopo il derby di Genova è stato di ben 36 gli agenti feriti, con prognosi fra i 7 e i 35 giorni.

Gli scontri tra tifosi di Genoa e Sampdoria all'esterno del Ferraris.

Per questo motivo è stato pensato di dare una punizione esemplare ai tifosi per quanto accaduto in quella notte. Anche la Sampdoria in Serie B dunque sarà interessata del medesimo provvedimento. I blucerchiati di fatto giocheranno senza i propri tifosi la partita prevista da calendario nel prossimo turno di campionato contro il Modena al Braglia. La proposta arrivata dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive sarà dunque vagliata dal Prefetto di Genova, Cinzia Torraco, alla quale spetta l’ultima e decisiva valutazione in merito prima di procedere definitivamente.

Le partite a porte chiuse che salteranno Genoa e Sampdoria

Se la sanzione massima dovesse essere confermata con due turni di stop a Marassi, i tifosi del Genoa potrebbero tornare a tifare per la propria squadra il 31 ottobre in vista della sfida contro la Fiorentina saltando le sfide contro Juventus e Bologna. Per quanto riguarda la Sampdoria invece, il ritorno allo stadio da parte del popolo blucerchiato avverrebbe il 2 novembre contro il Brescia giocando a porte chiuse le sfide contro Juve Stabia e Mantova. In vista della sosta dei campionati, è dunque da considerarsi un mese a porte chiuse.