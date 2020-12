Alla fine ha avuto ragione Boban nei confronti del Milan per un licenziamento che aveva fatto discutere molto nei tempi e nelle dinamiche in cui era avvenuto. L'ex centrocampista aveva bruscamente rotto il rapporto col club rossonero andando in causa. Vinta: il Milan dovrà risarcirlo con 5.37 milioni di euro come risarcimento. Nel momento dell'addio al Milan, Boban ricopriva la carica di Chief Football Officer, ruolo che ha dovuto immediatamente abbandonare per gli attriti soprattutto con Ivan Gazidis, amministratore delegato e direttore generale del club.

A esprimersi sulla causa è stato il Tribunale di Milano che ha accolto la richiesta di Boban di ottenere un risarcimento per i danni subiti e per una chiusura repentina del rapporto di lavoro considerata illegittima. L'ex dirigente e stella rossonera aveva chiesto una cifra pari a 8 milioni di euro, il doppio di quanto avrebbe dovuto ricevere dalla società come stipendio. La sua richiesta è stata quasi totalmente accolta visto che il Milan è stato condannato a pagargli 5.375 milioni di euro.

Il licenziamento era avvenuto a febbraio, poco prima della pausa forzata da Covid. Una frattura insanabile che aveva spaccato in due la società, allora in piena crisi dirigenziale e di risultati. Il motivo principale era stato il possibile cambio tecnico in panchina con Stefano Pioli che era in bilico in attesa dell'arrivo del tanto declamato Rangnick, le diverse vedute in seno al club e una intervista dello stesso Boban nei confronti di Gazidis, accusato di non aver tenuto conto del suo ruolo e averlo debitamente informato e consultato su questi argomenti.

Del pagamento da parte del Milan nei confronti di Boban si sono conosciute anche le motivazioni da parte del Tribunale di Milano. Dei 5.37 milioni di euro che la società dovrà versare, 4 milioni e 125 mila euro saranno a titolo di danno patrimoniale, mentre 1 milione e 250 mila sarà un risarcimento per danni di natura non patrimoniali.