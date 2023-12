Gattuso salta addosso a un giocatore del Marsiglia in panchina: aveva scherzato, non lo farà più Gattuso ha salutato i componenti della panchina del Marsiglia nel finale della partita vinta con il Lione. Uno di loro, Ounahi, non ha risposto a dovere al cinque e ha ricevuto un trattamento particolare, prima dell’abbraccio del tecnico italiano.

A cura di Alessio Morra

Il Marsiglia di Gattuso ottiene un altro successo, guadagna ulteriori posizioni in classifica e si riavvicina al quarto posto. Il recupero con il Lione si è chiuso con un secco 3-0. Il tecnico calabrese si è preso la scena pure per essere stato protagonista durante l'incontro in due situazioni curiose. Prima è stato autore di un favoloso colpo di tacco, poi ha rubato la scena quando ha salutato i componenti della panchina, con uno di loro ha scherzato dopo il mancato cinque.

Marsiglia-Lione era un recupero della Ligue 1. La partita in origine si sarebbe dovuta disputare lo scorso 29 ottobre, quando ci fu l'assalto dei tifosi della squadra di casa al pullman del Lione, con Fabio Grosso che pagò delle serissime conseguenze. Sulla panchina del Lione però Grosso non c'è più, il traghettatore che lo ha sostituito ha perso la seconda sfida consecutiva.

Prima della partita Gattuso aveva lanciato un appello ai tifosi dell'OM invitandoli alla calma. L'appello è stato recepito, il clima è stato tranquillo. Sul campo il successo è stato schiacciante, il netto 3-0 è stato firmato da Vitinha, Murillo e da Aubameyang, che all'improvviso si è ritrovato.

Quando la partita volgeva verso il termine l'ex allenatore di Milan e Napoli ha salutato tutti i calciatori presenti in panchina, tra questi c'erano anche il bomber Aubameyang e il marocchino Ounahi. Gattuso li saluta uno a uno, vuole il cinque, lo riceve da tutti. Quando è il turno di Ounahi, il centrocampista forse perché stanco dopo la partita giocata manca il gesto, forse l'ha fatto apposta, una finta figlia di uno scherzo. Il giocatore allunga la mano, ma non sfiora nemmeno la mano dell'allenatore che guardando le immagini sembra avere uno scatto d'ira, ma in realtà è tutta scena.

Gattuso si avvicina, fa un passo rapido prima di abbracciare il centrocampista seduto in panchina tra le risate degli altri componenti della panchina che dimostrano di apprezzare i modi di Gattuso che a Marsiglia sta cercando di rilanciarsi nel calcio che conta. Di sicuro Ounahi non ripeterà il gesto del mancato cinque.