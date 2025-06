Gattuso nuovo CT dell’Italia, lo spoiler del padre è quasi un annuncio ufficiale: cosa ha detto

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Gennaro Gattuso è vicinissimo alla panchina dell'Italia, sarà lui il successore di Luciano Spalletti. Dopo il no incassato da Claudio Ranieri la FIGC sembra aver trovato il nome del nuovo commissario tecnico che darà il via al nuovo progetto, con l'obiettivo di centrale la qualificazioni ai Mondiali 2026. La conferma arriva da persone vicine all'allenatore che darebbero già per fatto l'accordo: Franco Gattuso, papà di Ringhio, ha parlato di fumata bianca in dirittura d'arrivo per questo nuovo incarico.

Vent'anni dopo la Coppa del Mondo vinta nel 2006 sarebbe un campione a trascinare gli Azzurri verso il torneo più importante di tutti, una missione che non bisogna assolutamente sbagliare visti gli ultimi due flop consecutivi. Gattuso è ormai a un passo dal rivestire un ruolo prestigioso, pochi giorni dopo la fine della sua avventura alla guida dell'Hajduk Spalato in Croazia.

Gattuso a un passo dalla panchina dell'Italia

Era tra gli outsider, ma alla fine potrebbe diventare proprio lui il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Un ruolo importante e delicato, soprattutto dopo l'addio brusco di Spalletti e le prime due partite del girone di qualificazione che non hanno lasciato buone sensazioni. La soluzione del presidente della FICG Gabriele Gravina è stata quindi quella di affidare la panchina a Gattuso, con l'ufficialità che potrebbe arrivare a breve.

A conferma di questo è intervenuto il padre dell'ex allenatore di Napoli e Milan, Franco Gattuso. L'uomo è sicuro che l'accordo si concluderà molto presto e che suo figlio prenderà posto sulla panchina dell'Italia: "La fumata bianca è molto vicina, Rino potrebbe essere il nuovo allenatore dell'Italia. Saremmo tutti contentissimi per lui, se lo merita". L'anticipazione è in linea con le indiscrezioni dell'ultimo momento che vorrebbero il CT affiancato da Prandelli, un progetto per rilanciare interamente il calcio italiano.