Gattuso furioso con un giornalista: “Ho una faccia di me*** per un buon motivo” Il Valencia sta vivendo un brutto periodo, è ai margini della zona retrocessione ed è stato eliminato in Coppa del Re. Gattuso è nel mirino della critica e si è anche sfogato in conferenza stampa ed ha discusso con un giornalista.

A cura di Alessio Morra

Sapeva che non avrebbe vissuto una stagione in carrozza Gennaro Gattuso, ma forse non immaginava che sarebbe stata così dura con il Valencia che dopo un avvio di stagione è precipitato in classifica. I bianconeri hanno pochi punti di vantaggio sulla terzultima e sono piuttosto lontani dalla zona ‘europea'. L'eliminazione subita nei quarti di Coppa del Re ha fatto precipitare la situazione, l'ex centrocampista non intende dimettersi ma alla vigilia del delicato incontro con il Valladolid ha mostrato tutto il suo nervosismo.

Quattordicesimo posto, 20 punti in classifica, un punto nelle ultime tre partite di campionato. Un bilancio magrissimo per il Valencia, che ha un margine di soli tre punti sulla zona retrocessione. Il ko interno in Coppa del Re (3-1 con l'Athletic Bilbao) ha fatto male anche all'umore di tutto l'ambiente e in particolare del tecnico calabrese che ha discusso anche con i giornalisti, anche riguardo il mercato e il fair play finanziario.

Nella conferenza stampa della vigilia di Valladolid-Valencia l'ex centrocampista del Milan si è nuovamente arrabbiato e stavolta ha usato delle parole forti. Uno ‘show' involontario nato dall'ennesima domanda sulla sconfitta di coppa. Un giornalista locale a Gattuso ha chiesto letteralmente perché avesse una brutta faccia mentre rispondeva alle diverse domande. Quella domanda ha indisposto l'allenatore che a sua volta gli ha chiesto: "Tu ha mai giocato a calcio?". La risposta è stata negativa.

A quel punto l'ex allenatore del Napoli ha detto: "Io ho 45 anni, faccio l'allenatore da dieci anni e ho giocato per vent'anni. E quindi sono trent'anni che sono nel calcio e secondo te devo venire in conferenza stampa sorridente e felice dopo una prestazione come quella con l'Athletic Bilbao? Come allenatore ho preoccupazioni e dubbi dopo quella partita, ma pensi che io abbia paura di essere mandato via? Mi chiedi perché sono "scuro in volto"? Ho una faccia di m***a perché ho perso 3-1 un quarto di finale!".

Poche parole, ma chiarissime. Gattuso a muso duro ha risposto a questo giornalista e ha fatto capire in modo evidente qual era il suo stato d'animo. Il Valencia domenica (alle 14) contro il Valladolid è chiamato alla riscossa, i tre punti sono un obbligo, perché poi arriva il Real Madrid, guidato da Ancelotti, con il quale non ha più ottimi rapporti.