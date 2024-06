video suggerito

Spalletti furioso con un giornalista che sfotte: “Allusione di cattivo gusto. Come si chiama lei?” Dopo Svizzera-Italia il c.t. si è arrabbiato con un giornalista svizzero che ponendogli una domanda ha usato una metafora molto poco elegante, che non è piaciuta a Spalletti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per Luciano Spalletti questo non è affatto un bel momento. L'Italia è stata eliminata dagli Europei, dopo una partita orrenda contro la Svizzera. Critiche a profusione, da ogni parte per il c.t. attaccato anche da Fabio Capello. E c'è pure chi chiede di cambiare la guida tecnica della Nazionale. Spalletti nella conferenza stampa seguente alla sfida con gli elvetici ha dovuto anche subire uno sfottò che non gli è piaciuto. Parole poco eleganti pronunciate da un giornalista svizzero, che ha fatto un parallelo tra Italia e Svizzera citando una Panda e una Ferrari. Parole che hanno stizzito Spalletti.

Italia eliminata dalla Svizzera

La Svizzera con pieno merito si è qualificata per gli ottavi di finale di Euro 2024. L'Italia è stata malamente battuta. A caldo il c.t. ha parlato di mancanza di ritmo della sua squadra, pur lamentandosi del poco tempo avuto a disposizione per preparare gli Europei. Dopo aver fatto il giro delle TV è passato in conferenza stampa, lì è stato punzecchiato da un giornalista svizzero che ha paragonato la nazionale vincitrice a una Ferrari, quella azzurra invece a una Panda.

Il paragone tra la Ferrari e la Panda che ha fatto arrabbiare Spalletti

Spalletti quel paragone non l'ha preso bene e ha risposto piccato: "Bisogna accettare tutto, anche allusioni di cattivo gusto come la sua, si capisce che lei è una persona di grandissima ironia e qualità e noi le diciamo che ha ragione. Siete stati più bravi di noi, avete vinto meritatamente e cercheremo di fare meglio la prossima volta, visto che non vi abbiamo impegnato. Come si chiama lei?".

Quel paragone tra Svizzera e Italia, tra la Ferrari e la Panda (storica vettura della Fiat) non è piaciuto a Spalletti, che si è stizzito. E chissà se c'era anche un velato richiamo, del giornalista, al furto della Fiat Panda che Spalletti subì agli inizi della sua avventura con il Napoli.