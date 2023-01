Gattuso si sfoga in spagnolo per colpa di una domanda: “È la quarta volta che me lo chiedi” La pressione mediatica per il momento che sta vivendo il Valencia si riflette anche sulle vicende di mercato. In conferenza stampa, alla vigilia della partita di Coppa del Re, il tecnico replica alle domande a muso duro.

Il tecnico del Valencia, Gennaro Gattuso, replica con determinazione alle domande di un giornalista sul mercato.

La vigilia dei quarti di finale di Coppa del Re è movimentata. La situazione del Valencia in campionato è difficile, la zona retrocessione è distante appena 3 punti. È come camminare sul ciglio del burrone e provare a non guardare giù. Gattuso avverte la responsabilità e la pressione addosso del momento delicato e, più ancora, di come sia cambiato il vento dei media anche nei suoi confronti. Accolto con entusiasmo per il suo passato di calciatore e campione (con la Nazionale e col Milan), la sua esperienza di allenatore ha avuto una parabola discendente per la sequenza di risultati negativi.

Ai ragionamenti di campo si aggiungono anche quelli sulla necessità di rinforzare la squadra e si vi sia o meno questa opportunità. Un tema molto caldo, sul quale l'ex allenatore di Milan e Napoli si è espresso con molta chiarezza dinanzi all'ennesima domanda sulle possibili trattative del "pipistrello". Anzi, lo ha fatto anche in maniera abbastanza spazientita nei confronti di un giornalista che lo avrebbe infastidito per la ripetitività dei concetti espressi.

Il club del "pipistrello" attraversa un momento difficile della stagione.

"È la quarta volta che mi chiedi la stessa cosa". È l'incipit di Gattuso durante la conferenza stampa nella quale la situazione contingente della squadra prende il sopravvento anche sulla soddisfazione e sull'ambizione di fettare lo sguardo un po' più in là dei quarti di finale di Copa del Rey. È un nervo scoperto, una nota dolente e stonata.

"Ti rispondo sempre alla stessa maniera – ha aggiunto il tecnico italiano -. Io sto aspettando, tu sei in attesa… anche i tifosi stanno aspettando. Il club sa benissimo cosa mi serve, che mi occorre un centrocampista. Fin dal primo giorno che sono qui abbiamo parlato di numeri e di fair-play finanziario. Io aspetto un calciatore che possa migliorare la squadra".

Qual è il profilo adatto alle esigenze di Gattuso? E qui chiarisce che se proprio deve arrivare qualcuno, allora deve essere una pedina per la quale valga effettivamente la pena di fare uno sforzo. Qualcuno che sia pronto subito e faccia la differenza alzando l'asticella. Altrimenti… "Altrimenti è inutile prendere un giocatore. Cerchiamo un centrocampista che possa giocare in tutte le posizioni del campo. Se arriva, bene. Oppure stiamo bene così e posso solo continuare a lavorare e basta".

Il Valencia di Gennaro Gattuso è scivolato ad appena 3 punti sulla zona retrocessione.

Il tecnico restringe il ventaglio delle ipotesi e aggiunge altri dettagli alla propria riflessione: "Mi va bene anche un giovane a patto che abbia le qualità giuste per me. Chi arriva deve avere già il giusto ritmo nelle gambe, aspettare che lo riprenda non va bene".

Ultimo riferimento alla sua posizione: un allenatore, nel bene e nel male, è sempre legato ai risultati. "Questo fa parte del mio lavoro. Viviamo per i risultati. In questo momento devo pensare a come migliorare la squadra e ottenere la vittoria".