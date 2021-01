Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso hanno ritrovato il sorriso dopo le vittorie di Lazio e Napoli, rispettivamente contro Parma e Udinese. Nel post-partita i due allenatori si sono ritrovati in collegamento ai microfoni di Sky. Sia il mister dei capitolini, che quello degli azzurri hanno dovuto affrontare la classica intervista con pochissima voce. Ecco allora che "Ringhio" ci ha scherzato su, scatenando l'ilarità sia del collega che dei presenti: "Sembriamo Serse Cosmi".

Inzaghi e Gattuso, bel siparietto dopo Parma-Lazio e Udinese-Napoli

L'allenatore della Lazio ancora una volta ha perso la voce. Simone Inzaghi sempre molto attivo in panchina, ha dovuto fare gli straordinari per richiamare i suoi giocatori in occasione del match vinto contro il Parma. Una situazione non certo inusuale per l'ex bomber che comunque si è presentato davanti ai microfoni di Sky nel post-partita, sorridente per i pesanti 3 punti conquistati. Stuzzicato sull'assenza di voce, Inzaghi ci ha riso su, sottolineando che le sue condizioni sono persino migliorate nelle ultime ore. Sorrisi che si sono trasformati in risate quando in collegamento direttamente da Udine è arrivato anche il collega Gennaro Gattuso.

Scherzando sulla mancanza di voce di Simone Inzaghi, Gennaro Gattuso ha evidenziato che anche lui ha dovuto fare i conti con una serie di problemi legati al lavoro in panchina. L'allenatore del Napoli ha tirato in ballo un paragone con un altro collega, noto per il suo tono di voce molto particolare, con questa battuta: "Io e Simone oggi sembriamo Serse Cosmi". Parole che hanno scatenato le risate di tutti i presenti in studio, con i due mister che poi si sono salutati a distanza con grande cordialità.