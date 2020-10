Tiémoué Bakayoko è un nuovo giocatore del Napoli. Un acquisto davvero importante per gli azzurri che sono riusciti a soffiare al Milan il centrocampista che rappresentava un vero e proprio obiettivo da sempre. Ma alla fine, con il Chelsea che non accettava le condizioni dei rossoneri nonostante la volontà del giocatore di tornare a Milano e i tempi stretti, i ‘Blues' hanno ascoltato anche altre offerte con Giuntoli bravo ad approfittare della situazione.

Nell'11 titolare di Gattuso, Bakayoko potrebbe trovare spazio al fianco di Zielinski o Fabian Ruiz a secondo del sistema di gioco che vorrà adottare, da qui in futuro, lo stesso tecnico degli azzurri. Se il francese è arrivato al Napoli, ci sarà stato sicuramente prima anche il via libera da parte di Gattuso che l'aveva già avuto in squadra nel Milan (in una delle migliori stagioni giocate dal francese: 42 presenze e 1 gol) nonostante abbia litigato pubblicamente in campo con lui.

Bakayoko al Napoli: di nuovo Gattuso dopo il litigio pubblico al Milan

Nel maggio del 2019, durante la sfida tra Milan e Bologna, Lucas Biglia fu costretto a lasciare il campo anzitempo per un infortunio, a seguito di un contrasto con Palacio. Sostituzione immediata con Gattuso che chiese a Bakayoko di entrare ma il francese avrebbe detto all'allenatore di "non essere pronto". Gattuso era su tutte le furie con i due che hanno avuto un forte diverbio prima che Ringhio decidesse di far entrare in campo José Mauri. Sui social arrivarono poi le scuse di Bakayoko, anzi, una sorta di spiegazione di quanto accaduto. "Che le cose siano chiare: non mi sono mai rifiutato di entrare in campo e non ho mai perso tempo nell'andare a scaldarmi, mi sembra che le immagini parlino chiaro". La frase scritta dal francese in un lungo post su Instagram smentendo di fatto la lite con Gattuso.

In realtà però ci fu un durissimoo scambio di parole in campo con le telecamere che ripresero il tutto in diretta. Gattuso infatti si arrabbiò molto con la presunta presa di posizione del giocatore di non voler entrare: "Tu sei pazzo", ribadendo il concetto con "ci vediamo dopo e parliamo…". La risposta del centrocampista fu riassunta in un labiale inequivocabile: "fuck off man". A fine gara, ai microfoni di Sky, Gattuso spiegò: "Io ho detto a Bakayoko di scaldarsi, ci ha messo tempo in più e ho scelto Mauri. Nella mia carriera ho mandato a quel paese tanti allenatori, poi ci si è sempre guardati negli occhi ed è finita là".

Le cifre dell'affare Bakayoko

Il Chelsea, dopo un lungo corteggiamento del Milan, ha accettato la proposta di prestito secco con il Napoli che comunque dovrà accollarsi una parte dei 3,5 milioni di euro d'ingaggio del centrocampista francese. Il Napoli dovrà corrispondergli 2 milioni fino al prossimo giugno 2021. Ora bisognerà vedere in che modo lo utilizzerà Gattuso che, nonostante gli screzi del passato, non può negare come l'acquisto di Bakayoko abbia fatto compiere al Napoli un bel salto di qualità.