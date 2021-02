E' un Gattuso da leccarsi i baffi: vittoria in campo contro la Juventus e siparietto divertito nel post gara davanti a microfoni e telecamere. Dopotutto il tecnico del Napoli era il grande personaggio della sfida ai bianconeri. Una sua eventuale sconfitta lo avrebbe messo spalle al muro e a rischio esonero. Occhi su di lui sin dall'inizio per carpirne espressioni, stati d'animo e pensieri. E così, sapendolo perfettamente, Rino Gattuso ha dato a tutti ciò che volevano: la sorpresa. Il tecnico si è presentato con un look inedito, un paio di gabbi e la ‘mosca'. Niente tradizionale barba.

Qualcuno ha pensato alla scaramanzia – che eventualmente avrebbe portato anche bene – altri semplicemente ad una scelta di stile. Tanto però è bastato che durante la partita sui social network i tifosi e i vari appassionati non si sono fatti sfuggire la cosa, divertendosi in una serie di prese in giro e accostamenti con differenti personaggi più o meno noti che sono legati tradizionalmente ai baffi.

Così, di minuto in minuto sul web, Rino Gattuso è diventato l'attore e doppiatore Francesco Pandolfino, per altri si è trasformato nel sosia di SuperMario, il protagonista dei videogiochi della Nintendo, per altri ancora ha rubato i baffi in prestito da altre persone. Tutto molto spiritoso ma senza sapere la verità che, come spesso accade, supera la fantasia.

A svelare la scelta è stato infatti lo stesso Gattuso rispondendo ad una domanda di Costacurta che chiedeva del perché del look e se la moglie fosse soddisfatta della scelta: "Mi sono ritrovato un buco in faccia" ha scherzato il tecnico "non sono voluto andare dal barbiere perché parla troppo così da Fiori mi sono fatto prestare il rasoio. Peccato che il suo risale al 2003 e mi sono ritrovato con una chiazza sulla guancia, così ho dovuto tagliare tutto. Così, però adesso sembro a Lando Buzzanca…"