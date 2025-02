video suggerito

Gasperini spiega in diretta tutte le sue difficoltà con l’Atalanta: “Se pensi questo ti sbagli” Gian Piero Gasperini ha risposto in diretta a una domanda precisa di Massimo Mauro circa l’utilizzo di De Ketelaere. A quel punto l’allenatore della Dea esce allo scoperto: “Se pensi questo ti sbagli proprio”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gian Piero Gasperini non può essere felice dell'eliminazione dell'Atalanta dalla Coppa Italia, una competizione che negli ultimi anni ha sempre visto protagonista la Dea. Il tecnico della squadra bergamasca però si mostra sereno, nonostante il ko, di fronte alle telecamere di Sport Mediaset spiegando cosa sia andato storto questa sera al Gewiss. Il Bologna con un gol di Castro ha fatto bottino pieno e questo sicuramente non ha fatto piacere a Gasp, soprattutto per un aspetto specifico:

"Noi in questo momento siamo perdenti sulle palle inattivo come successo a Torino e Barcellona – spiega -. È una situazione che ci penalizza anche se la prestazione è stata di alto livello come tutte le ultime partite". Detto ciò Gasperini di certo non fa drammi per l'uscita dalla Coppa Italia e con un sorriso appena accennato sottolinea: "Ci dispiace essere usciti ma adesso abbiamo il campionato e poi la Champions che ci piace molto". A questo punto però dallo studio è Massimo Mauro a chiedere a Gasperini perché durante la partita abbia sostituito De Ketelaere che fino a quel momento era stato il migliore in campo. Qui Gasperini spiega le sue difficoltà attuali.

Massimo Mauro fa una domanda specifica a Gasperini a fine partita.

"Non c’era nessun motivo specifico – sottolinea l'allenatore rispondendo poi a Mauro -. In attacco abbiamo lui e Retegui più Maldini perché Lookman è fuori. Se tu pensi che gli attaccanti possano giocare 90 minuti così tante partire ti sbagli proprio, giochiamo anche sabato a Verona e poi in Champions". Gasperini prosegue: "Non possiamo non ricorrere alla panchina, soprattutto in attacco, ma questo riguarda tutte le squadre – sottolinea l'allenatore che poi aggiunge -. Sono rari gli attaccanti che finiscono tutte le gare, quando fanno 60-70 minuti possono giocare anche 3 partite a settimana, altrimenti diventa un problema".

Le parole di Gasperini su Maldini e il suo acquisto

Il tecnico ha poi concluso la sua intervista parlando di Daniel Maldini, entrato nella ripresa: "È arrivato da pochissimo, ha avuto due-tre spunti di qualità, ha avuto un’occasione per segnare ma è un ragazzo che ci darà sicuramente una mano – ha sottolineato l'allenatore dell'Atalanta -. Se a Bergamo può ritrovare la Nazionale? Speriamo di poterlo aiutare e di dare un contributo anche alla Nazionale. Il ragazzo è sano e farà bene".