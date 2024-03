Gasperini sbotta per il calendario infernale della sua Atalanta: “È sicuramente una colpa” Il tecnico della ‘dea’ focalizza l’attenzione sulla tremenda sequenza di impegni della sua squadra tra Serie A ed Europa League. “Domani giochiamo una partita senza quasi prepararla”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Atalanta anticipa a domani l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Sporting. A Lisbona si gioca di mercoledì perché la Uefa, data la concomitanza della sfida con il Benfica al giovedì, ha dato prevalenza alle ‘aquile' in quanto meglio piazzate in classifica al termine della scorsa stagione (vinsero il campionato). E per la ‘dea' è stata l'ennesima brutta notizia che ha reso più complicato un calendario già intasato per la serie di partite ravvicinate che, a partire dal 25 febbraio scorso, hanno visto i nerazzurri in campo ogni 2-3 giorni senza alcuna possibilità di tirare il fiato.

È su questo aspetto che Gasperini focalizza l'attenzione alla vigilia dell'incontro di coppa. La sua Atalanta ci arriva dopo il buon pareggio col Milan a San Siro, una doppia sconfitta pesante con Inter e Bologna che ha precipitato la squadra fuori dalle prime quattro. E non è finita perché pochi giorni dopo la gara di Europa League ad attendere gli orobici ci sono i match contro la Juventus (10 marzo) e la Fiorentina (17 marzo) che chiuderanno un ciclo tremendo.

Il problema è che stiamo giocando partite di questo livello in modo troppo ravvicinato e ne avremo anche delle altre – le parole di Gasperini a Sky Sport -. Il recupero con l'Inter è stato inserito in questo momento, avevamo avuto due mesi normali, invece è stato inserito in questo periodo. Abbiamo 4 partite in 11 giorni… senza contare anche le altre che vengono dopo. Avremmo preferito avere un altro calendario. Domani giochiamo una partita senza quasi prepararla.

Il calendario dell'Atalanta dopo il sorteggio

25 febbraio – Milan-Atalanta 1-1

28 febbraio – Inter-Atalanta 4-0

3 marzo – Atalanta-Bologna 1-2

6 marzo – Sporting Lisbona-Atalanta (ore 18.45)

10 marzo – Juventus-Atalanta (ore 18)

14 marzo – Atalanta-Sporting (ore 21)

17 marzo – Atalanta-Fiorentina (ore 18)



La discriminante è tutta in un particolare che provoca stizza perché l'Atalanta ne esce penalizzata. Basta guardare la sequenza degli incontri per avere contezza del tour de force estremo a cui la ‘dea' deve sottoporsi. Dopo la trasferta in Portogallo tornerà in Italia per affrontare Juve, di nuovo Sporting e poi Fiorentina nel giro di una settimana a corredo di un calendario infernale.

Gli anticipi e i posticipi sono creati per riuscire ad affrontare gli impegni in Europa beneficiando di un po' più di recupero – ha aggiunto Gasperini -. Ma questo a noi non è successo ed è sicuramente una colpa.