Gasperini pensa già a Roma-Juve: “Sarà una partita molto importante, sarebbe un grande passo in avanti vincerla”

Gian Piero Gasperini è molto soddisfatto per la vittoria della Roma contro la Cremonese, agganciando il Napoli al terzo posto e portandosi a +4 sulla Juve: "Abbiamo faticato nel primo tempo, non era facile. La Cremonese si chiudeva molto bene. Poi abbiamo cambiato, mettendo Cristante più vicino a Malen e aumentando la pressione. Da lì si sono create molte occasioni".

A DAZN l'allenatore giallorosso ha risposto così alla domanda di Stramaccioni se si aspettava questi risultati: "Beh, uno parte sempre con i migliori propositi. Ho cominciato ad aspettarmelo vedendo la reazione dei ragazzi nei primissimi allenamenti. Ero convinto che avremmo fatto bene. C'è sempre stato un grande spirito sin dall'inizio. È un gruppo solido che ha voglia di raggiungere gli obiettivi. Il nucleo di giocatori di esperienza dà modo ai giovani, come Venturino e Pisilli, di crescere".

Stasera ha ritrovato i gol da calcio d'angolo: "Ci mancavano i gol da calcio d'angolo. Da tempo non riuscivamo a realizzarli. Oggi ci siamo mossi bene e ne abbiamo fatti addirittura due! Le palle inattive sono una risorsa, noi eravamo un po' sotto rispetto alle altre squadre e stasera abbiamo rimediato".

Gasperini: "Domenica contro la Juve sarà una partita molto importante"

L'allenatore della Roma ha esaltato il suo gruppo e tutto l'ambiente, con un richiamo al lavoro fatto da Claudio Ranieri lo scorso anno: "Ho la fortuna di aver avuto già alcuni giocatori, come Dybala, Cristante, Mancini e El Shaarawy. Però devo dire che non sono solo loro a trascinare la squadra, ma è un gruppo ancora più numeroso. Ho avuto grandi risposte da tutti. Questo era già un ambiente positivo, veniva da Ranieri, ma c'è stata sempre un'immensa disponibilità da parte di ognuno di loro".

Gasperini pensa già alla partita con la Juventus, un vero e proprio scontro diretto per la Champions League: "Domenica contro la Juve sarà una partita molto importante, sarebbe un grande passo in avanti vincerla. Ma mancano ancora tantissime partite, non possiamo dire che sarà decisiva. Però la vittoria di stasera è importante perché arriveremo alle prossime gare con un piccolo vantaggio che potrebbe rivelarsi utile".