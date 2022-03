Gasperini non riesce ancora ad accettarlo: “Non ci hanno rispettato, tante cose cancellate” Dopo la vittoria della sua Atalanta contro il Bayer Leverkusen, Gian Piero Gasperini si è lasciato andare ad uno sfogo relativo agli episodi arbitrali delle ultime settimane.

A cura di Marco Beltrami

L'Atalanta è tornata a brillare, e lo ha fatto in Europa. Super prestazione dei nerazzurri contro il Bayer Leverkusen, con il rimpianto di aver subito due gol e di non aver capitalizzato le tante occasioni create per un 3-2 che lascia tutto in bilico in vista del match di ritorno. Gian Piero Gasperini nel post-partita a Sky, ha commentato la buona prova della sua squadra che si è messa alle spalle il ko con la Roma, e il ritorno al gol di Muriel che finalmente ha superato i problemi fisici che lo hanno limitato. Un'occasione anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, e riaccendere le polemiche per quanto accaduto negli ultimi mesi in Serie A.

Tante le polemiche nelle ultime settimane in Serie A per Gian Piero Gasperini e l'Atalanta che non hanno gradito diverse direzioni di gara. Spesso la società ha quasi "censurato" il mister come contro la Fiorentina e la Juventus, affidandosi alle parole del direttore generale Marino che dal canto suo non è stato molto tenero. Gasp però non ha dimenticato quanto accaduto e anche in una serata di festa contro il Bayer Leverkusen, non ha nascosto il suo malumore.

La sua espressione su quel riferimento ai risultati dell'ultimo mese e mezzo "non dipesi solo dall'Atalanta" è cambiata. Gasperini si è sfogato, senza troppi giri di parole: "Mi riferivo a tutte le situazioni che si sono create in campo, per 5 o 6 partite di fila, che hanno determinato dei gol tolti, dei gol messi, dei rigori tolti, messi. Insieme a qualche prestazione non molto buona o non all'altezza nostra. Abbiamo giocato contro Inter, Lazio, Juventus, Roma, Fiorentina, un calendario durissimo con giocatori fuori anche per il Covid. Un attacco spuntato e questa squadra ha giocato anche con grande rispetto dell'avversario".

Un rispetto però che a quanto pare non è stato contraccambiato secondo Gasperini che si è lamentato anche per il mancato peso che hanno avuto certi episodi: "Nei nostri confronti non c'è stato lo stesso rispetto e quello che mi spiace di più è che molte cose sono state clamorosamente cancellate. Ma questa è una convinzione che abbiamo solo noi, e ce la teniamo. Reagiamo come nelle nostre capacità. Quello che è stato fatto all'Atalanta è pesantissimo. Se vi va, andate a rivederlo".