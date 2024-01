Gasperini incredulo per il recupero Inter-Atalanta, ha due big match in 3 giorni: “Sono infastidito” Gian Piero Gasperini non ha gradito la data del recupero scelta per la partita Inter-Atalanta non giocata l’ultimo weekend per gli impegni della squadra di Simone Inzaghi in Supercoppa. Il tecnico della Dea è infastidito: “Saremo gli ultimi a recuperare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'ultimo turno di Serie A è stato piuttosto anomalo visti i rinvii delle gara di Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina che sono state impegnate in Arabia per le Final Four della Supercoppa Italiana. Un nuovo format che ha portato di conseguenza anche altre 4 squadre, che da calendario avrebbero dovuto affrontare le protagoniste di Riad, a restare ferme nell'ultimo weekend. Tra queste l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che nel corso di un'intervista rilasciata a L'Eco di Bergamo ha fatto sapere tutto il proprio disappunto per quanto accaduto.

Non tanto per lo slittamento della partite quanto piuttosto per le date scelte per recuperare queste partite. In particolare – chiaramente – quella della sua Atalanta che ora dovrà affrontare proprio l'Inter campione il prossimo 28 febbraio. Una data che non soddisfa minimamente Gasperini il quale ha fatto valere tutta la propria frustrazione per una scelta che ritiene abbia fortemente penalizzato l'Atalanta. In pratica tra il 25 e il 28 febbraio l'Atalanta in tre giorni giocherà sempre a San Siro prima contro il Milan e poi proprio contro l'Inter.

L'Atalanta al momento è al quinto posto in classifica.

“Mi ha dato fastidio dove ci hanno piazzato il recupero con l’Inter, tre giorni dopo il Milan a San Siro – tuona l'allenatore della Dea che reputa questa data come completamente sbagliata – Saremo gli ultimi a recuperare, si poteva inserire nelle settimane precedenti che di spazio ce ne era…” ha aggiunto l'allenatore della squadra bergamasca ferma al quinto posto in classifica con 33 punti a -1 dalla Fiorentina quarta e a +2 dal Napoli e a sola una lunghezza su Roma e Bologna che occupano la sesta e la settima posizione. Non solo la critica alla gestione delle date scelte per il recupero contro l'Inter.

Gasperini ha anche parlato della Superlega e di tutto quello che potrebbe succedere nel caso in cui dovesse realmente materializzarsi un progetto che nel 2021 sembrava naufragato sul nascere. "Tutto il sistema sta spingendo verso un gruppo di squadre, una Superlega d’elite, dove l’Atalanta rompe le scatole – ha detto Gasperini in maniera molto chiara – Ma sgomitando riusciamo sempre a essere lì”. Poi un monito alla società: "Non dobbiamo ragionare come quelle big che sono costrette ad arrivare in Europa a fine stagione per questioni economiche, perché se falliscono l’obiettivo vendono a mancare i fondi per andare avanti – aggiunge ancora – Se l’Atalanta comincia a ragionare così diventa una squadra perdente, ha perso il modello”.