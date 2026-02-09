Gasperini entusiasta di Malen: “Io ero straconvinto e sono convinto che farà un sacco di gol”

La Roma batte 2-0 il Cagliari, aggancia il quarto posto e convince per prestazione e carattere, e Gasperini esalta Malen: “Io ero straconvinto e sono convinto che farà un sacco di gol”.

Dopo la vittoria per 2-0 sul Cagliari, che consente alla Roma di agganciare la Juventus al quarto posto e di avvicinarsi con fiducia allo scontro diretto contro il Napoli, Gian Piero Gasperini si è presentato soddisfatto ai microfoni di Sky Sport e ha elogiato la sua squadra: "Abbiamo fatto indubbiamente un’ottima gara. Questa è una squadra che reagisce bene anche alle sconfitte, è entrata con grande forza e carattere. Peccato per non aver realizzato un gol in più nel primo tempo, ma anche il secondo è stato di ottimo livello".

Ampio spazio anche ai complimenti per Malen, protagonista assoluto della serata con una doppietta. Gasperini non ha nascosto la sua fiducia: “Io ero straconvinto e sono convinto che farà un sacco di gol in questo campionato, dobbiamo essere bravi noi a supportarlo e servirlo bene. Lui ha un repertorio veramente vasto. Noi cerchiamo sempre di essere all’altezza delle rivali, hanno tutti dei reparti offensivi molto qualificati. Abbiamo la speranza e il desiderio di crescere nel reparto offensivo, sicuramente l’arrivo di Malen ci dà molto in più. È innegabile che per raggiungere certi traguardi bisogna avere un attacco molto prolifico“.

Gasperini: "Sicuramente l’arrivo di Malen ci dà molto in più"

Parole importanti anche per gli avversari e un occhio di riguardo per Palestra, giovane che ha conosciuto bene durante la sua esperienza all'Atalanta: “Palestra è un top, abbiamo iniziato a farlo allenare in prima squadra quando aveva 17 anni. Poi è chiaramente cresciuto, credo che l’esperienza in Serie C e poi con la prima squadra gli sia servita. Adesso sta giocando da calciatore importante nonostante la giovanissima età”.

In chiusura, l’allenatore giallorosso ha commentato l’assenza di interventi del VAR durante il match: “Vuol dire che è filato tutto liscio e si è giocato anche di più. Non ci sono stati episodi da VAR e questa è una fortuna, vuol dire che gli episodi li ha visti tutti l’arbitro e non c’era bisogno di telecamere. Partita perfetta“.