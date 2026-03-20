Gasperini dopo il ko della Roma: “Ero arrivato qui con la speranza e il sogno di ripetere certe cose”

Gian Piero Gasperini è visibilmente rammaricato per l'uscita di scena della Roma dall'Europa League. Il tecnico dei giallorossi si è presentato davanti alle telecamere al termine della sfida degli ottavi persa contro il Bologna all'Olimpico per 3-4 con la consapevolezza che forse la sua squadra avrebbe meritato di più. La rete di Cambiaghi, quando i rigori sembravano ormai essere realtà, ha gelato anche il tecnico della Roma che si rammarica per non essere riuscito a raggiungere l'obiettivo che avrebbe voluto.

Su un punto soprattutto preme Gasperini, ovvero la questione attaccanti e la fase offensiva, da sempre il suo punto forte: "Il fatto dell'attacco ce lo trasciniamo da inizio anno, sono arrivato a Roma con la speranza e il sogno di ripetere certe situazioni offensive ma tra infortuni e altre cose, mercato, non si è riuscito ad arrivare a giocatori con certe caratteristiche ed è stato più difficile – spiega -. Ma nonostante questo i giocatori sono stati sempre straordinari".

Gasperini furioso in campo con Italiano sullo sfondo.

Gasperini spiega perché la Roma sia stata superiore al Bologna

Gasperini non butta però via niente, anzi, si complimenta spesso con la squadra e anche con Robinio Vaz il quale è entrato benissimo in campo confermando di essere un giocatore da monitorare e in crescita in vista della prossima stagione. Ma allora come è arrivata questa sconfitta? Gasperini ne parla apertamente: "È stata una partita condizionata da errori anomali e grossolani – aggiunge – per certi aspetti siamo stati straordinari ma poi è chiaro che il risultato dopo determina tutto".

Per il futuro Gasp va avanti dritto e non ha paura di quel che sarà il prosieguo della stagione: "La Roma deve assolutamente entrate tra le mie quattro, riportare l'attenzione al campionato è fondamentale perché è una squadra che ha fatto un percorso positivo – e poi si lascia andare apertamente a un commento netto sulla partita – Abbiamo avuta una settimana difficile per tanti episodi, oggi questa è una partita in cui siamo stati, mi permetto, superiori all'avversario per tanti aspetti, ma abbiamo buttato via la partita per alcune situazioni e sono stati bravi loro ad approfittarne".