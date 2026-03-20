Gasperini dopo il ko della Roma: “Ero arrivato qui con la speranza e il sogno di ripetere certe cose”
Gian Piero Gasperini è visibilmente rammaricato per l'uscita di scena della Roma dall'Europa League. Il tecnico dei giallorossi si è presentato davanti alle telecamere al termine della sfida degli ottavi persa contro il Bologna all'Olimpico per 3-4 con la consapevolezza che forse la sua squadra avrebbe meritato di più. La rete di Cambiaghi, quando i rigori sembravano ormai essere realtà, ha gelato anche il tecnico della Roma che si rammarica per non essere riuscito a raggiungere l'obiettivo che avrebbe voluto.
Su un punto soprattutto preme Gasperini, ovvero la questione attaccanti e la fase offensiva, da sempre il suo punto forte: "Il fatto dell'attacco ce lo trasciniamo da inizio anno, sono arrivato a Roma con la speranza e il sogno di ripetere certe situazioni offensive ma tra infortuni e altre cose, mercato, non si è riuscito ad arrivare a giocatori con certe caratteristiche ed è stato più difficile – spiega -. Ma nonostante questo i giocatori sono stati sempre straordinari".
Gasperini spiega perché la Roma sia stata superiore al Bologna
Gasperini non butta però via niente, anzi, si complimenta spesso con la squadra e anche con Robinio Vaz il quale è entrato benissimo in campo confermando di essere un giocatore da monitorare e in crescita in vista della prossima stagione. Ma allora come è arrivata questa sconfitta? Gasperini ne parla apertamente: "È stata una partita condizionata da errori anomali e grossolani – aggiunge – per certi aspetti siamo stati straordinari ma poi è chiaro che il risultato dopo determina tutto".
Per il futuro Gasp va avanti dritto e non ha paura di quel che sarà il prosieguo della stagione: "La Roma deve assolutamente entrate tra le mie quattro, riportare l'attenzione al campionato è fondamentale perché è una squadra che ha fatto un percorso positivo – e poi si lascia andare apertamente a un commento netto sulla partita – Abbiamo avuta una settimana difficile per tanti episodi, oggi questa è una partita in cui siamo stati, mi permetto, superiori all'avversario per tanti aspetti, ma abbiamo buttato via la partita per alcune situazioni e sono stati bravi loro ad approfittarne".