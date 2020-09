L'Atalanta ha ricominciato la stagione proprio come aveva chiuso quella scorsa: regalando spettacolo e vincendo. La squadra di Gasperini ha infatti nuovamente battuto i granata al ‘Grande Torino', dopo il clamoroso 7-0 dello scorso campionato, mettendo in mostra il solito gioco spettacolare e la consueta capacità di bucare le difese avversarie. "Questa squadra mi sembra più forte di quella dell'anno scorso, perché siamo cresciuti in consapevolezza e convinzione – ha spiegato il tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky, subito dopo il termine del match – Lo scudetto? Noi non ci siamo mai tirati indietro, ma penso che non possiamo pensare di avere come obiettivo il titolo. Penso che dobbiamo iniziare misurandoci perché è un campionato più equilibrato. Poi vedremo se riusciremo ad essere più in alto, ma non possiamo pensare di vincere il campionato".

La consapevolezza della banda Gasperini

"L'anno scorso siamo arrivati terzi e siamo andati in Champions League, ma non abbiamo mai pensato di arrivare terzi o quarti all’inizio. Rispetto alla stagione scorsa, ora abbiamo molte soluzioni, la squadra non si scompone, continua a giocare e a crescere. C’è una consapevolezza e una sicurezza maggiore. Ci sono i nuovi, che mi sembrano di buona qualità, e se avremo la fortuna di recuperare Ilicic potremo fare cose importanti".

Nonostante qualche passaggio a vuoto in difesa, che ha permesso a Belotti di tenere in vita i granata, Gasperini ha dunque analizzato positivamente la vittoria conquistata a Torino da Gomez e compagni: "Sono contento di quello che hanno fatto i miei, ma ogni tanto permettiamo all’avversario di riaprire una partita che avevamo capovolto e per cui avevamo una superiorità in campo importante. Il 3-2 ha riaperto una gara incanalata molto bene: queste cose dobbiamo cercare di migliorarle ma abbiamo tanti pregi importantissimi".