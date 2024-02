Gasperini analizza così Inter-Atalanta: “Partita anomala, secondo tempo è diventato un allenamento” Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha analizzato così in conferenza stampa la sconfitta per 4-0 contro l’Inter: “Episodi? Del regolamento parlo quando vinco”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gian Piero Gasperini ha analizzato in conferenza stampa la pesante sconfitta per 4-0 rimediata dall'Atalanta a San Siro contro l'Inter nel recupero del 21° turno. L'allenatore della Dea si è espresso così: "Secondo tempo non l'ho visto neanche male, poi abbiamo fatto tanti cambi ed è diventato più un allenamento, e la partita è degenerata. Non è stata una partita di Serie A, ma ho avuto la sensazione che stiamo bene, che siamo pronti per le prossime. Quella di oggi la archiviamo. Chiaro che uno vede il risultato e lascia perplessi chi non ha visto la partita, ma siamo pronti per la prossima".

A chi gli chiede perché definisce ‘anomala' la partita appena conclusa risponde così: "Sensazione che ho avuto io, magari l'ho avuta solo io… Il gol annullato? Parlo dei regolamenti quando vinco".

Le parole di Gasperini fanno, evidentemente, riferimento all'episodio del gol annullato a De Ketelaere nel primo tempo per un tocco di mano di Miranchuk prima della conclusione del belga. Su questa situazione si è espresso Luca Percassi, amministratore delegato della Dea, che ai microfoni di DAZN non ha usato giri di parole: "È un grande dispiacere il risultato perché gli episodi sono stati determinanti, secondo noi sono stati fatti errori gravissimi. Incomprensibile il gol annullato a De Ketelaere. Incomprensibile che venga annullato con tutte le immagini a disposizione".

L'allenatore della Dea ha parlato così della corsa Champions: "Siamo lì a competere con Bologna, Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, forse anche il Torino. È una bella lotta, competiamo con piazze molto importanti, l'Europa per alcune squadre è fondamentale, per noi è il massimo dei traguardi".

Sullo stato di salute della sua squadra Gasperini ha dichiarato: "Mi sembra che abbiamo una buona condizione, stiamo bene, ma adesso c'è un'altra partita, poi lo Sporting, la Juventus, ancora lo Sporting, il Napoli, la Fiorentina in Coppa Italia… Ripartiamo belli carichi".