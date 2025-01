Garro ha causato un incidente stradale mortale, ora è accusato di omicidio: era ubriaco al volante

video suggerito

Una tragedia stradale ha colpito il calcio brasiliano e il giocatore del Corinthians Rodrigo Garro che è rimasto coinvolto in un incidente che ha messo fine alla vita di una persona, travolta mentre attraversava un incrocio in moto. Al volante del mezzo che ha causato l'impatto, proprio Garro che poi è stato sottoposto all'alcool-test risultando positivo. E che ora rischia di essere incriminato di omicidio. I fatti sono accaduti a La Pampa, dove il giocatore argentino ha trascorso parte delle vacanze di Natale: Garro al momento è stato rilasciato ma le indagini sulle cause della tragedia sono ancora in pieno svolgimento.

L'incidente mortale: Garro ubriaco al volante ha travolto un motociclista

I media regionali "En boca de todos" hanno ripreso la notizia dal luogo e del giorno dell'incidente, dati confermati da un compagno del calciatore che in quel momento era alla guida: l'auto guidata da Garro si è scontrata con un uomo che viaggiava in moto e che è stato trovato morto sull'asfalto all'arrivo dei soccorsi. All'arrivo delle forze dell'ordine, poi, Garro sarebbe risultato positivo con un tasso alcolemico di +0,5. Ora l'argentino potrebbe dover affrontare accuse di omicidio stradale e rischia il carcere. Il suo club, il Corinthians, ha dichiarato di essere a conoscenza della questione, mettendosi a disposizione delle autorità, in attesa di vedere come si evolveranno le indagini della polizia.

Il comunicato del Corinthians: "Nessun nuovo commento fino alla fine delle indagini"

"Nelle prime ore di sabato, il centrocampista Rodrigo Garro è stato coinvolto in un incidente a La Pampa, in Argentina, che purtroppo ha provocato un morto", ha confermato il club in un comunicato. "Garro ha rilasciato le prime dichiarazioni, è stato rilasciato e ora è a casa", ha precisato sempre la società brasiliana oltre ad informare che i membri del suo consiglio "hanno contattato gli avvocati e la famiglia dell'atleta e rimarranno in contatto per avere maggiori informazioni". La nota ha concluso sottolineando che "il club sta seguendo le indagini e aspetterà che si risolvano prima di parlare nuovamente del caso".

Chi è Rodrigo Garro, centrocampista argentino classe '98

Rodrigo Garro, classe 1998, ha debuttato nel professionismo in Argentina con i colori dell'Instituto , in occasione del match della Primera B Nacional 2017-2018. Nel 2022 si è trasferito al Talleres (81 presenze, 12 reti e 17 assist)conquistando il titolo di miglior giocatore della Copa de la Liga Profesional 2023. Nell'estate del 2024 il centrocampista argentino è stato ceduto a titolo definitivo al Corinthians.