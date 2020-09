Gareth Bale e Sergio Reguilon sono due nuovi giocatori del Tottenham. Il club inglese ha ufficializzato sui propri canali il doppio colpo di mercato che va a rinforzare e non poco la squadra di José Mourinho. Per l'esterno offensivo gallese si tratta di un ritorno a casa, visto che nel 2013 aveva lasciato Londra per trasferirsi al Real per 101 milioni di euro. Sempre dagli spagnoli arriva anche il terzino che è stato corteggiato anche dal Napoli in questa sessione di mercato.

Gareth Bale torna al Tottenham, i dettagli dell'operazione con il Real Madrid

"I'm back". Così Gareth Bale ha annunciato sul sito ufficiale del Tottenham il suo ritorno a Londra. Non ci sono più dubbi su quello che è uno dei trasferimenti più importanti della stagione. Trasferimento concretizzatosi con la formula del prestito, con le indiscrezioni che raccontano di un esborso di circa 20 milioni di euro da parte degli Spurs tra stipendi e commissioni al Real Madrid. Real che nel 2013 aveva acquistato la freccia gallese per più di 100 milioni di euro. Purtroppo i tifosi del Tottenham dovranno aspettare ancora per rivedere in campo il loro ex idolo: un infortunio lo costringerà a restare ai box per circa un mese.

Sergio Reguilon al Tottenham, le cifre dell'operazione

Gareth Bale non è l'unico affare di mercato chiuso tra il Tottenham e il Real Madrid. Infatti gli Spurs hanno chiuso ufficialmente anche l'acquisto di Sergio Reguilon. L'esterno spagnolo reduce da un'ottima annata in prestito al Siviglia era finito nel mirino di numerosi club tra cui, anche il Napoli. Alla fine però ad aggiudicarsi le sue prestazioni è stato il Tottenham che ha investito per lui 35 milioni di euro. Una cifra importante per un ragazzo che è stato acquistato a titolo definitivo e vestirà la maglia degli Spurs per i prossimi 5 anni.