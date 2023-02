Galtier prova a coprire l’imbarazzo del PSG su Neymar al tavolo da poker: “Ha il diritto di farlo” Galtier ha parlato in conferenza stampa della vicenda riguardante Neymar beccato a un tavolo di poker subito dopo il ko del PSG col Bayern. Il tecnico dei francesi ha provato a giustificare il brasiliano: “Ha il diritto di farlo”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il PSG sta vivendo un momento a dir poco negativo che ha portato la società anche a valutare il clamoroso esonero di Galtier ripensando anche a un ritorno di Tuchel. L'eliminazione dei parigini dalla Coppa di Francia dopo il ko col Marsiglia, la sconfitta subita dopo in campionato contro il Monaco e il successivo ko in Champions nell'andata degli ottavi di finale contro il Bayern Monaco, ha letteralmente complicato la situazione. A rendere ancora più difficile il clima attorno alla squadra ci ha pensato anche Neymar. Il giocatore è stato beccato al tavolo di un torneo di poker che si sta tenendo all'Hyatt Regency di Parigi poche ore dopo la sconfitta che il PSG ha subito contro i bavaresi.

Un'immagine che non ha gradito il popolo parigino dopo che O Ney è stato ripreso in più video postato nelle storie del profilo ufficiale di Poker Stars mentre guarda concentrato le sue carte. Il giocatore in passato non ha mai nascosto la sua passione per il poker: "Un giorno diventerò un giocatore professionista". L'imbarazzo creatosi attorno a questa vicenda è stato enorme e così Galtier nella conferenza stampa odierna ha voluto spiegare di aver parlato con Neymar giustificandolo in parte.

Le immagini di Neymar al tavolo da poker.

Neymar non contento è stato anche immortalato in una foto in un noto fast food oltre la mezzanotte accentuando ulteriormente la rabbia dei sostenitori parigini. A rincarare la dose nel corso di un'intervista, ci ha poi pensato Mbappé: "I nostri giocatori devono essere in buona salute, che tutti dormano bene, mangino bene". Parole che sembrano essere proprio una sorta di richiamo al brasiliano. Ecco perché Galtier ha provato a fare chiarezza su tutto ciò cercando di riportare la calma: “Ho parlato con Neymar e ho detto cosa ne pensassi della foto al fast food – ha spiegato l'allenatore del PSG – Ma la conversazione rimarrà tra noi”.

Galtier ha però provato un attimo a stemperare la tensione cercando quasi di giustificare il giocatore: “Neymar ha diritto al suo giorno libero – spiega – Gli piace giocare a poker e ha il diritto di farlo”. Neymar aveva infatti sfruttato il giorno libero concesso da Galtier dopo il ko col Bayern proprio per dedicarsi alle sue passioni. Forse il momento però non era dei migliori e adesso il brasiliano dovrà cercare di riconquistare l'ambiente nell'immediato match di campionato contro il Lille domenica 19 febbraio. Ma soprattutto dovrà salire in cattedra con la sua classe per cercare l'impresa in Germania e sperare di raggiungere i quarti di Champions nel match di ritorno.