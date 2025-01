video suggerito

Gala espulso dopo 10 secondi in Ascoli-Milan Futuro: entra e si fa cacciare senza toccare la palla Antonio Gala espulso dopo 10 secondi in Ascoli-Milan Futuro, partita valida per il girone B della Serie C: il centrocampista entra e si fa cacciare senza toccare la palla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Antonio Gala espulso dopo 10 secondi in Ascoli-Milan Futuro, partita valida per il girone B della Serie C: il centrocampista rossonero entra in campo al minuto 82 e si fa cacciare senza toccare la palla. Il calciatore era entrato nel finale di gara, con i giovani milanisti in vantaggio ma la sua gomitata nei confronti di un avversario gli è costata l'espulsione diretta pochi istanti dopo l'ingresso in campo.

La squadra di Daniele Bonera era in vantaggio per 2-1 allo stadio Del Duca quando i rossoneri hanno effettuato un doppio cambio all'84': dentro l'allenatore di Milan Futuro ha inserito Gala e Magni, richiamando in panca D'Alessio e Sandri. Nessuno avrebbe mai immaginato cosa sarebbe accaduto dopo pochissimi secondi: la reazione del centrocampista ha costretto i rossoneri a giocare in inferiorità numerica ed è arrivato il pari dell'Ascoli nei minuti immediatamente successivi.

Gala espulso dopo 10 secondi in Ascoli-Milan Futuro: cosa è successo

Una situazione molto particolare si è verificata poco dopo il minuto 80 della partita tra Milan Futuro e Ascoli in casa dei marchigiani: Gala è stato espulso perché ha rifilato una gomitata ad un avversario pochi secondi dopo il suo ingresso in campo. L'arbitro Mirabella di Napoli ha visto tutto e non poteva che sanzionarlo con il cartellino rosso, nonostante fosse entrato sul terreno di gioco pochi istanti prima.

Antonio Gala non ha mai toccato il pallone dal momento del suo ingresso dalla panchina: il calciatore rossonero si è messo in mostra solo per questa ingenuità che non ha aiutato i compagni nel finale di partita, anzi. Pochi minuti dopo l'espulsione è arrivato il gol del pareggio dell'Ascoli e ha sancito il pareggio finale del match.

Milan Futuro in crisi di risultati: Bonera in difficoltà

Il progetto Under 23 del Milan non sta andando benissimo sia per lo sviluppo dei calciatori che per i risultati: nelle ultime cinque gare la squadra di Daniele Bonera non ha mai vinto (3 sconfitte e 2 pareggi) e i ‘giovani diavoli' sono penultimi in classifica, con l'ombra della retrocessione che si fa sempre più imponente.