Gabriel Jesus prende in giro Zinchenko, la battuta sulla sirena in lontananza è di cattivo gusto Gabriel Jesus durante un’intervista con l’ucraino Zinchenko sfodera una battuta di cattivo gusto: “Questo è il tuo taxi”

A cura di Marco Beltrami

Cos'hanno in comune Gabriel Jesus e Oleksandr Zinchenko? I due calciatori hanno avuto un percorso simile nell'ultima parte della carriera: prima cinque anni al Manchester City e poi nel 2022 il trasferimento all'Arsenal. Hanno condiviso tutto dunque dal 2017 ad oggi, aiutandosi a vicenda nell'ambientamento in Inghilterra. Proprio il feeling tra i due ha spinto il club londinese ad assecondare l'idea di un'intervista doppia per il proprio canale ufficiale.

Un momento come se ne vedono tanti, in cui i due calciatori ridono e scherzano mostrandosi anche in libertà e più rilassati rispetto a quando sono impegnati in allenamento o durante le partite. Un'occasione anche per rispondere ad alcune domande in maniera spontanea. A proposito di spontaneità, un imprevisto ha permesso a Gabriel Jesus di sfoderare una battuta per prendere in giro il compagno Zinchenko. Uno scherzo però decisamente di cattivo gusto che non è passato inosservato.

I compagni di squadra che stavano giocando ad una sorta di quiz in cui ognuno doveva rispondere in cinque secondi ad una domanda, sono stati interrotti dal rumore di una sirena in lontananza. A quel punto Gabriel Jesus senza pensarci su due volte ha detto a Zinchenko: "Ehi, è il tuo taxi!", per poi scoppiare a ridere in maniera incontrollabile. Il motivo di questo sfottò è legato a qualche infortunio di troppo del duttile giocatore ucraino, che comunque è stato allo scherzo ridendo a sua volta dopo aver superato un po' d'imbarazzo iniziale.

Non certo un bel modo per evidenziare la sfortuna di Zinchenko costretto a fermarsi per una serie di problemi fisici. Ma la battuta è risultata di cattivo gusto anche per un altro motivo: molti tifosi hanno infatti evidenziato come il brasiliano avrebbe potuto fare a meno di evidenziare la sirena considerando che Zinchenko è ucraino e la sua popolazione sta facendo i conti con la guerra. Le sirene nella patria di Zinchenko sono presagio di attacchi dei russi, e dunque forse sarebbe stato meglio evitare di scherzarci su con un po' di delicatezza.