Gabbia placca Leao mentre gli altri pensavano solo a esultare: ha capito cosa stava per succedere

Rafa Leao è stato l'assoluto protagonista della vittoria del Milan contro la Fiorentina, ma se tutto è andato per il verso giusto parte del merito va anche a Matteo Gabbia. Con i suoi riflessi pronti ha evitato al portoghese una spiacevole ammonizione subito dopo il gol su rigore che ha sancito la rimonta: l'attaccante è corso ad esultare e stava per sfilarsi la maglia, ma il suo compagno di squadra l'ha inseguito e gli si è catapultato addosso per non fargli commettere un errore ingenuo che avrebbe potuto compromettere le giornate successivo.

Ogni cartellino conta e ora più che mai i rossoneri hanno bisogno del loro giocatore simbolo che non può permettersi leggerezze. Gabbia lo sa bene e per questo lo ha salvato da un giallo piuttosto sciocco abbassandogli la maglietta che stava per buttare via, un gesto che è stato inquadrato dalle telecamere ed è stato tanto apprezzato dai tifosi, impressionati dalla lucidità del difensore che non ha perso la concentrazione.

Gabbia salva Leao dall'ammonizione

È accaduto tutto in una frazione di secondo ma tanto è bastato per salvare il portoghese dal cartellino giallo a pochi minuti dalla fine della partita, una leggerezza che di sicuro avrebbe fatto infuriare Allegri al culmine di una serata difficile ma proficua. Il Milan ha rimontato contro la Fiorentina e si è portato al primo posto in solitaria in classifica grazie alla doppietta di Leao che poi è stato salvato da Gabbia prima di prendersi un cartellino giallo decisamente evitabile.

Il portoghese ha segnato il rigore decisivo e subito dopo è corso a esultare: il gesto istintivo è stato quello di togliersi la maglietta e gettarla via, ma alle sue spalle è spuntato il difensore che lo ha placcato per fermarlo giusto in tempo. Gli si è avventato addosso tirandogli verso il basso la maglietta mentre Leao cercava di sfilarsela dalla testa: all'inizio non capiva cosa stesse succedendo, perché aveva già il volto coperto dal tessuto, ma poi si è reso conto di tutto e si è fermato immediatamente facendo un sorriso per il pericolo scampato. Niente giallo, ma solo grazie all'intervento provvidenziale di Gabbia che avrà fatto felice anche Allegri in panchina, già pronto a una lavata di capo per un'ammonizione che sarebbe stata frutto di una leggerezza evitabile.