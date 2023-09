Furia Gasperini in conferenza, vede una persona ed esplode: “Con che faccia ti presenti, vergognati” Gian Piero Gasperini è esploso in conferenza stampa contro un giornalista. L’allenatore dell’Atalanta è subito esploso: “Ma con che faccia ti presenti, vergognati”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Gian Piero Gasperini è a dir poco euforico per gli ultimi risultati della sua Atalanta. La vittoria contro il Cagliari nell'ultimo turno di campionato è solo l'ultimo tassello di un inizio di stagione a dir poco esaltante per la Dea. Tuttavia c'è chi evidentemente in settimana l'aveva fatto infuriare. Un giornalista nello specifico, al quale Gasperini subito dopo la gara vinta con i sardi direttamente in sala stampa, si è rivolto per rimproverarlo. Doveva porre la sua domanda all'allenatore della squadra bergamasca quando a un certo punto Gasp lo ferma.

Il tecnico atalantino non gli concede più un'altra parola e lo blocca sul nascere. Non vuole che rivolga alcun quesito poiché ancora troppo nervoso da un articolo scritto nei suoi confronti pochi giorni prima. Il tono della voce di Gasperini si alza a poco a poco fino a quando esplode definitivamente. "Tu con l'articolo che hai fatto non puoi fare domande – dice l'allenatore – Non ti puoi presentare neanche hai scritto un articolo vergognoso. Manda qualcun altro, o sennò scrivi quello che vuoi".

Evidentemente il giornalista in questione avrebbe voluto dire la sua ma Gasperini ormai era un fiume in piena. "Non fare domande a me, falle a chi vuoi e scrivi quello che vuoi – continua l'allenatore dell'Atalanta – Vergognati di quello che hai scritto". Non è ancora chiaro quale sia stato l'articolo che ha fatto infuriare così tanto l'allenatore della Dea, ma evidentemente a giudicare dalla reazione, non ha trovato il gradimento del tecnico dei bergamaschi che ha subito fatto capire il suo punto di vista, senza filtri.

"Troppo comodo così – prosegue ancora Gasperini che a questo punto si lascia andare completamente – Ma che faccia hai? Ma che faccia hai? Ma come ti presenti da me? Ma come ti presenti?". L'allenatore dell'Atalanta è visibilmente alterato e nega al giornalista di rivolgergli la domanda che avrebbe voluto porgli. "Scrivi, fai quello che vuoi" si conclude lo spezzone di video che sta circolando in queste ore all'indomani della sfida vinta dai bergamaschi grazie ai gol di Lookman e Pasalic.