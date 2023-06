Fuochi d’artificio esplodono in campo a partita in corso, è un inferno: “Ci cade di tutto in testa” Situazione molto particolare in Argentina, con una partita che è stata contraddistinta dall’esplosione dei fuochi d’artificio. Un vero e proprio inferno in campo.

A cura di Marco Beltrami

Ci sono partite e partite, soprattutto in Sudamerica dove l'atmosfera diventa spesso particolarmente calda. Un esempio di tutto questo arriva dall'Argentina e in particolare dal match valido per il campionato di Primera Nacional, secondo livello del sistema calcistico locale, tra l'Independiente Rivadavia e il Deportivo Maipú. In campo è accaduto qualcosa di assolutamente inedito, con scene che hanno fatto il giro dei social.

Che questa sfida fosse speciale lo si era capito sin dalla vigilia, quando era stato allestito un piano speciale per evitare scontri tra i tifosi. Il Ministero della Sicurezza della provincia ha messo a disposizione più di 200 agenti di polizia per far sì che tutto andasse liscio, con gli animi surriscaldati per la pesantezza dei punti in palio. In realtà le cose non sono andate come da copione, visto che al momento dell'ingresso allo stadio a causa dei ritardi legati ai controlli si sono scatenati degli scontri violenti, che hanno costretto gli agenti ad utilizzare i proiettili di gomma per reprimerli.

Il match come da previsioni è stato intenso e ad alta tensione, e alla fine a spuntarla è stato l'Independiente Rivadavia che si è imposto con il risultato di 2-1. Il finale è stato concitato con gli ospiti alla ricerca del gol del pari, e i padroni di casa a difendersi nel tentativo (poi riuscito) di ottenere la vittoria. Nei minuti iniziali del recupero ecco la "locura" improvvisa che ha lasciato tutti stupiti: sono partiti infatti i fuochi d'artificio, non all'esterno dello stadio o sugli spalti, ma direttamente a ridosso del terreno di gioco.

Mentre i giocatori si davano battaglia, ecco che venivano sparati verso l'alto i fuochi pirotecnici con buona pace della sicurezza delle persone presenti. In pochi minuti, si è formata un'ampia coltre di fumo che ha fatto capolino nell'impianto rendendo tutto ancora più difficile. Immagini a davvero insolite per quello che è sembrato un assurdo "mascletà", ovvero l'evento pirotecnico che si ottiene attraverso un mix di fuochi di artificio e rumore durante le feste di strada. Uno shock in primis per il commentatore TV dell'evento che ha dichiarato: "Mi cade di tutto in testa". E chissà che non arrivino provvedimenti per il club che ha ospitato la partita.