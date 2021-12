Fumogeni, risse e violenza in Paris-Lione, il racconto è da brividi: “Siamo fuggiti sul campo” Escalation di violenza nel calcio francese, con Paris FC-Lione che è stata interrotta dopo che si è scatenata una vera e propria guerriglia sugli spalti e in campo.

A cura di Marco Beltrami

Ancora violenza, ancora una serata da dimenticare nel calcio francese. Il match valido per i 32esimi di Coppa di Francia tra il Paris FC e il Lione si è trasformato in una vera e propria guerriglia, con l'arbitro che è stato poi costretto a sospendere definitivamente la sfida, quando gran parte dei tifosi si erano riversati sul terreno di gioco. Il racconto di alcuni dei sostenitori presenti allo stadio di Charléty è da brividi e ha confermato che oltralpe, il mondo del pallone deve fare i conti con una vera e propria escalation di follia ultrà.

A Parigi si è toccato il fondo. All'intervallo del match tra i padroni di casa del Paris FC, squadra che milita nella Serie B transalpina, e il Lione formazione di Ligue 1, i tifosi delle due squadre sono passati dalle parole ai fatti. Dopo gli scontri, c'è stato un a dir poco pericoloso lancio di fumogeni da parte dei sostenitori ospiti verso le tribune di casa. Parapiglia e scontri, con la folla presente sugli spalti che si è riversata nel campo per cercare di mettersi al riparo. Il tutto mentre le frange più violente delle tifoserie si affrontavano. A quel punto l'arbitro è stato costretto, seguendo per la prima volta le direttive interministeriali sulla sicurezza negli stadi, studiate con il reparto anti-crisi dopo i tanti episodi di violenza.

In questi primi mesi in Francia è successo di tutto infatti e le autorità sono state costrette a prendere provvedimenti. Ad agosto il derby tra Montpellier e Marsiglia è degenerato in rissa in tribuna, con tanto di lancio di oggetti, e Rongier colpito da una bottiglietta, e poi ci sono stati anche scontri durante Rennes-Nantes. Nello stesso mese, altra guerriglia in Nizza-Marsiglia, con invasione di campo dei tifosi, e caccia all'uomo, con Payet colpito da una borraccia. A seguire gli incidenti di Lens-Lille, l'agguato ai tifosi del Bordeaux, gli scontri in Angers-Marsiglia, quelli in St-Etienne-Angers, Marsiglia-PSG, fino al parapiglia in Lione-Marsiglia, con Payet nuovamente colpito da una bottiglia d'acqua.

Per capire quello che è successo ieri sera a Parigi basta ascoltare le parole di uno spettatore, costretto alla fuga. Ai microfoni di RMC Sport, l'uomo ha spiegato quanto accaduto in Paris FC-Lione: "Sono disgustato, è una follia. Per molto tempo, i tifosi dietro di me hanno iniziato ad arrampicarsi e poi a combattere tra di loro. C'erano molte persone con i cappucci e avevano in mano le cinture. Volevano spaccare il più possibile, e non possono certo chiamarsi tifosi. Questo ci ha fatto correre nel campo, con panico totale. Sono dei pazzi! Avevo paura per la mia sicurezza. Nello stadio i controlli erano a zero!".