Ancora violenza in Francia, sospesa per incidenti partita di coppa La partita di Coppa di Francia tra il Paris FC e il Lione è stata sospesa a causa di incidenti che sono avvenuti tra le due tifoserie al termine del primo tempo.

A cura di Alessio Morra

Questa è una stagione complicatissima per il calcio francese. Perché ancora una volta una partita viene sospesa a causa di intemperanze tra i tifosi. Stavolta è sospesa sul punteggio di 1-1 una partita di Coppa di Francia che aveva come protagonista il Paris FC e il Lione. La partita è stata interrotta al 43′ del primo tempo e non è stata più ripresa.

Allo Stade Charlety sul finire del primo tempo le due tifoserie hanno iniziato a scontrarsi e hanno dato il là a dei tafferugli in tribuna con fumogeni accesi sulle gradinate e che sono stati lanciati da una parte all'altra. Molti tifosi per evitare di essere colpiti dai fumogeni sono scappati direttamente sul terreno di gioco e per questo è stato deciso di non far ricominciare l'incontro. La polizia è intervenuta e si è posizionata soprattutto nella tribuna occupata dai supporter dell'OL. Con il passare del tempo ovviamente la calma è tornata e gli arbitri con le autorità hanno discusso molto sull'opportunità di far riprendere o meno l'incontro. La decisione definitiva è stata prese quasi alle 23. Il Lione ha confermato la sospensione definitiva.

Dopo quello che era successo soprattutto in Nizza-Marsiglia, ma anche in Lione-Marsiglia dello scorso 21 novembre, i vertici del calcio francese dopo un vertice con il governo transalpino hanno deciso che se ci saranno episodi di violenza negli stadi durante una partita di Ligue 1 o di Ligue 2 (e a questo punto anche di Coppa di Francia) l'incontro in questione sarà sospeso. Il governo ha dato la notizia e ha anche aggiunto, sempre nei giorni scorsi, che un comitato, dovrà decidere entro mezz'ora di riprendere l'incontro.