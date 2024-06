video suggerito

Fullkrug è il capocannoniere degli Europei ma non gioca titolare: lo strano caso della Germania Fullkrug sta trascinando la Germania a Euro 2024 partendo dalla panchina: è il capocannoniere dei tornei e trasforma in gol tutti i palloni che tocca. Nagelsmann potrebbe cambiare radicalmente le gerarchie in attacco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli Europei 2024 sono ancora in attesa di trovare il vero bomber della competizione e nel frattempo Niclas Fullkrug ha deciso di riempire quel vuoto. Lo stesso che gli viene lasciato in campo dall'attaccante di turno ogni volta che subentra, ma il fatto di partire dalla panchina sembra non importargli troppo: il tedesco non ha mai cominciato come titolare nella Germania eppure è il capocannoniere del torneo e anche il giocatore che ha permesso alla sua nazionale di ottenere il primo posto nel girone.

È un caso strano quello che riguarda l'attaccante del Borussia Dortmund che fin qui è stato sempre decisivo. All'esordio era entrato dalla panchina segnando il suo gol alla Scozia dopo appena cinque minuti e anche contro la Svizzera è stato messo in campo a 15 minuti dalla fine regalando il gol del pareggio al 91′: questo cinismo non può essere frutto solo di una casualità, soprattutto perché lo ha portato a essere il miglior marcatore di questo torneo.

Fullkrug è il capocannoniere di Euro 2024

Fin qui nessun giocatore ha segnato ancora una doppietta e tanti dei grandi nomi sono ancora in letargo: Cristiano Ronaldo non si è sbloccato, Harry Kane ha segnato soltanto un gol e gli attaccanti italiani sono ancora a secco. Per questo il re dei bomber non è ancora stato eletto e nel frattempo ci sono tanti outsider pronti a prendersi il trono, come nel caso di Fullkrug che in tre partite ha segnato due reti, di cui una decisiva per le sorti del girone.

Ma il suo caso è unico al mondo, dato che al momento è capocannoniere (assieme a Mikautadze, Musiala e Schranz) senza neanche avere un posto da titolare. Nagelsmann non ha modificato le sue gerarchie dove il giocatore del Dortmund è rilegato a ruolo di riserva della Germania alle spalle di Kai Havertz che è ancora a secco: una situazione particolare che potrebbe portare il commissario tecnico a capovolgere tutto e metterlo in campo dal 1′ agli ottavi di finale contro la Spagna, il primo grande avversario della nazionale tedesca.

Anche i tifosi sono insorti contro le decisioni dell'allenatore che in tre partite ha sempre fatto affidamento sull'attaccante dell'Arsenal, ignorando l'ottimo momento di Fullkrug che nel frattempo cavalca la sua onda. In tutta la sua carriera internazionale con la Germania ha giocato solo 755 minuti segnando però 19 gol, praticamente uno ogni 58 minuti: numeri importantissimi che, uniti al peso di alcune reti, potrebbero portare la nazionale di casa a un drastico cambiamento nel suo cammino,