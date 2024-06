video suggerito

Frederic Massara riparte dal Rennes dopo l’addio al Milan: avrà un ruolo strategico nel club Frederic Massara è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Rennes. L’ex Milan riparte dunque dalla Francia dopo un anno di stop per via della separazione dai rossoneri nell’estate 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Frederic Massara ripartirà dalla Ligue 1 francese il suo percorso nel mondo del calcio. Dopo aver chiuso improvvisamente la sua esperienza di lavoro al Milan nell'estate 2023 insieme a Paolo Maldini, l'ex direttore sportivo dei rossoneri ha accettato la sfida del Rennes. Un club in cerca di ambizioni pronto ad affidarsi nelle sapienti mani del dirigente torinese per costruire le sue fortune nel presente e nel futuro. Massara ha firmato un contratto di un anno con l'obiettivo chiaramente di capire se anche per le prossime stagioni ci saranno i presupposti per una permanenza.

Il ruolo strategico di Massara nel Rennes

Dalla burrascosa estate 2023, quando Jerry Cardinale decise di separarsi da Maldini e Massara interrompendo di fatto quel progetto rossonero che comprendeva anche Pioli – poi esonerato a fine stagione – il direttore sportivo è rimasto fermo per tutta l'intera annata scorsa. Il Rennes ha dato carta bianca a Massara che ricoprirà l'incarico di ds ma con ampio margine di manovra in diversi settori: "Guiderà la strategia sportiva del club, dallo sviluppo giovanile alla prima squadra, e lavorerà a stretto contatto con Olivier Cloarec, Presidente Esecutivo e Direttore Generale".

Il comunicato del Rennes e l'importanza di Massara nel progetto

Il Rennes sottolinea l'importanza della nomina di Massara in questo momento storico della società: "Questa nomina fa parte di un ciclo di forti investimenti per lo sviluppo del club, a lungo termine, attorno ai suoi due assi principali: un’ambizione sportiva leader per la prima squadra e un centro di formazione riconosciuto come uno dei più efficienti in Europa". A Massara dunque un compito importante. Il dirigente torinese svolgerà la sua seconda esperienza all'estero dopo quella con Walter Sabatini all'Inter e allo Jiangsu Suning nel 2017.

Il Rennes nel suo comunicato ufficiale ha reso nota tutta la carriera di Massara sottolineando anche i premi personali centrati nel corso degli anni e gli obiettivi raggiunti: "Nel 2019 è stato nominato direttore sportivo del Milan dove, insieme a Paolo Maldini, ha lavorato alla costruzione della rosa, campione di Serie A nel 2022 e semifinalista di Champions League nel 2023. Gli è stato inoltre conferito il titolo di miglior direttore sportivo della anno ai Globe Soccer Awards 2022".