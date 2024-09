video suggerito

Frattesi svela il segreto dietro al gol di petto a Israele: “Giocare tutti i giorni a tedesca ha pagato” Davide Frattesi ha segnato anche contro Israele e ha svelato il segreto dietro al suo gol di petto: la ‘tedesca’, colonna portante del calcio da strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Davide Frattesi segna sempre e in tutti i modi. Non fa l'attaccante di mestiere ma quando è in area di rigore trova sempre il modo di fare gol. Negli ultimi dodici mesi è il calciatore che ha segnato di più con la maglia della Nazionale Italiana, sei reti, e nelle ultime due partite contro Francia e Israele è stato il giocatore che ha trovato più facilmente la via del gol (2).

Nell'ultima partita disputata dagli Azzurri a Budapest, il centrocampista dell'Inter ha segnato la rete dell'1-0 con un tocco di petto e in merito a questo lo stesso Frattesi ha commentato così sul suo profilo Instagram il suo gol: "Giocare tutti i giorni a tedesca a Fidene alla fine ha pagato".

Frattesi svela il segreto dietro al gol di petto a Israele: la ‘tedesca'

Un chiaro riferimento al calcio da strada fatto da Davide Frattesi, che evidentemente da ragazzino passava molto tempo a giocare con gli amici a giocare alla ‘tedesca'.

Di cosa si tratta? Le regole sono molto semplici: si gioca ad una sola porta, con un portiere e gli altri che devono fare gol soltanto al volo. Si detraggono i punti a chi sta in porta in base al tipo di gol subito: -1 di piede, -2 di testa, -5 tacco, ginocchio o mezza rovesciata, -10 rovesciata. Si tolgono punti anche con gol di ‘spalla’, di ‘petto' o di ‘fondoschiena’.

Ci sono anche variazioni di nome e sui punteggi in base alle regioni ma lo scopo del gioco è sempre lo stesso.

Spalletti elogia Frattesi: "Importantissimo per noi"

In conferenza stampa Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, ha elogiato la prestazione di Davide Frattesi contro Israele: "Frattesi anche quando non si vede dentro le azioni fa un importante volume di lavoro, aiuta sempre la squadra permettendole di essere in superiorità. Ha qualità di inserimento uniche e si fa trovare sempre al posto giusto, è un calciatore importantissimo per noi".