Frattesi spiega le difficoltà di Lautaro poi si sbilancia: “È solo l’inizio”. Risate dopo Udinese-Inter Siparietto tra Frattesi e Lautaro dopo Udinese-Inter, con il centrocampista che ha fatto il punto sull’inizio di stagione del suo compagno, scherzandoci anche su. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Detto, fatto. Lautaro Martinez ha ritrovato il gol, e lo ha fatto con una doppietta decisiva all'Udinese. L'attaccante dell'Inter è stato premiato come man of the match, ed è intervenuto ai microfoni di Sky in compagnia di Davide Frattesi. Quest'ultimo, anche lui autore di un gol, in particolare ha celebrato il suo compagno, giustificando il suo inizio di stagione, un po' complicato.

Frattesi spiega come l'Inter ha sostenuto Lautaro Martinez

Queste le parole dell'ex Sassuolo che ha spiegato come la squadra ha sostenuto Lautaro, anche giocando sul suo rendimento: "Come l’abbiamo sostenuto? Giocandoci su, perché lo sappiamo. L’anno scorso fondamentalmente il campionato ce l’ha fatto vincere lui e questo è quello che sa fare e ha sempre fatto"

Nello specifico poi Frattesi ha voluto dare il suo punto di vista sul rendimento non all'altezza di Lautaro in questo avvio di stagione: "Non si può chiedere un gol a partita, credo che sia normale. Poi è arrivato in ritardo, ha giocato tantissimo e questo non l’ha aiutato".

La previsione di Frattesi e le risate di Lautaro

E non è mancata anche una previsione di Frattesi sul futuro, con Lautaro che non si fermerà più a suo dire. Tutto accompagnato da una simpatica smorfia: "Adesso si sta mettendo in forma e questo è solo l’inizio". E l'argentino si è lasciato abbracciare dal compagno ringraziandolo. In precedenza non aveva nascosto la soddisfazione per la sua prestazione complessiva: "Sicuramente era importante per me ritrovare questo gol, l'attaccante vuole fare gol. Prima lavoro per la squadra, poi se riesco a segnare meglio ancora. Devo continuare a lavorare, l'importante è la squadra che deve vincere".

Da un compagno all'altro. Dopo aver salutato Frattesi, Lautaro ha ritrovato il suo tandem d'attacco Thuram che ha provato a nascondere il premio del migliore in campo durante la foto di rito del bomber argentino coprendolo con una maglia. Insomma umore alto in casa Inter, con i risultati che di certo hanno aiutato.