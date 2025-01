video suggerito

Frattesi sorpreso da una tifosa, lo abbraccia e scoppia a piangere: gli chiede di restare all'Inter Mentre tutta la squadra era alla stazione per andare a Venezia una tifosa dell'Inter ha intercettato Frattesi ed è corsa da lui piangendo. Ha una richiesta per Marotta: "Non lo venda"

A cura di Ada Cotugno

Il futuro di Davide Frattesi all'Inter è in bilico e per qualche tifoso la situazione sta diventando insostenibile. È il caso di una giovane ragazza che ha intercettato tutta la squadra nella stazione di Rho Fiera prima della partita contro il Venezia per gettarsi tra le braccia del centrocampista piangendo. Una scena toccante che ha coinvolto anche il presidente Beppe Marotta, al quale la nerazzurra ha supplicato di non vendere il giocatore del suo cuore.

Le immagini hanno fatto subito il giro del web e nessuno si aspettava di vedere una scena simile. I giocatori erano appena scesi dal pullman e nessuno si aspettava di assistere a questo incontro particolare, con lo stesso Frattesi che è rimasto senza parole nel vedere la supplica della sua tifosa che poi è stata subito rincuorata.

La tifosa abbraccia Frattesi in lacrime e supplica Marotta

Per ben due volte la giovane tifosa è riuscita nella sua missione di raggiungere i protagonisti di questa storia. Prima si avvicina a Marotta per chiedergli la cosa più importante di tutte: "Non venda Frattesi". Un grido che arriva forte e chiaro mentre la squadra procede verso la stazione per affrontare il viaggio a Venezia alla vigilia della partita contro la squadra di Di Francesco. Poi qualche secondo più tardi la stessa tifosa ha intercettato anche Frattesi.

A quel punto è scoppiata in lacrime e di corsa ha raggiunto il centrocampista per dagli un abbraccio e un regalo. Il giocatore l'ha accolta e ha ascoltato ciò che aveva da dire senza rispondere, soprattutto perché c'erano tantissimi giornalisti presenti: anche a lui ha chiesto di non andare via dall'Inter, una situazione che potrebbe invece avvenire presto viste le recenti voci di mercato. La giovane lo ha seguito per un po' di tempo mentre si avvicinava al treno, cercando di parlargli tra le lacrime. Frattesi è al centro di grandi riflessioni di mercato e la voglia di essere titolare potrebbe portarlo a lasciare i nerazzurri.