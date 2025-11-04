Franco Baresi riappare con un messaggio dopo mesi di silenzio: “Viva la vita”. Come sta oggi

Franco Baresi fu operato lo scorso 3 agosto per rimuovere un nodulo polmonare. Oggi, a distanza di tre mesi, l’ex capitano e leggenda del Milan ha scritto un messaggio sui social che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto il mondo del calcio: “Viva la vita”.

Un semplice ma significativo messaggio sul proprio account social di Instagram per far sorridere e tirare un sospiro di sollievo a tutti i tifosi del Milan. Franco Baresi è tornato a farsi sentire pubblicando un post al quale hanno risposto diverse celebrità del calcio mondiale ma anche legate proprio all'ambiente rossonero. "Viva la vita" è la frase scritta da parte dell'ex capitano e leggenda del Milan e della Nazionale Italiana che ha impreziosito il suo post anche con alcune foto in rossonero.

Un sospiro di sollievo dunque dopo un'estate preoccupante a seguito di quanto avvenuto ad agosto. Baresi era stato operato il 3 agosto per rimuovere un nodulo polmonare. Baresi, oggi vice presidente onorario del club rossonero, ha superato fortunatamente bene quell'operazione e fu lo stesso Milan a rendere note le sue condizioni. "AC Milan informa che, a seguito di accertamenti di routine, al nostro Vice Presidente Onorario, Franco Baresi, è stata riscontrata la presenza di una nodulazione polmonare, per la quale si è deciso di procedere con l'asportazione mediante intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva".

Come sta Franco Baresi dopo l'operazione avvenuta ad agosto

Già dopo quella notizia fu lo stesso Baresi a voler tranquillizzare tutti con un messaggio pubblicato poi dallo stesso Milan: "Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma – si legge nella nota -. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio. Franco Baresi". Da quel momento in poi nessun altra notizia su Baresi, ma solo tanto lavoro di riabilitazione per riprendersi al meglio. Oggi, esattamente tre mesi dopo, ha fatto nuovamente sentire la propria voce scatenando le reazioni felici di tanti esponenti del calcio. Un segnale di ripresa importante dopo mesi in cui di lui si era saputo davvero poco a seguito di quell'intervento.

"Grande Franco – scrive Paolo Maldini mentre Carlo Pelegatti, noto giornalista che segue da sempre le vicende del Milan ha sottolineato – Finalmente il Capitano torna in gruppo!!". A loro si sono aggiunti anche i messaggi di altri personaggi molto noti come Matteo Salvini, ma anche Filippo Galli, Daniele Massaro e Regina Baresi, sua nipote figlia di Beppe. Insomma, Baresi ha voluto così tranquillizzare tutto l'ambiente Milan che in questi mesi è sempre stato costantemente al suo fianco.