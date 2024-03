Francia-Germania dove vederla in TV e streaming: orario e canale della partita amichevole Un’amichevole di lusso come antipasto di Euro 2024: la Francia sfida la Germania a Lione in un test fondamentale. Le novità sulle due squadre e le ultime di formazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'ultima sosta prima di Euro 2024 regala anche amichevoli di lusso tra le nazionali già qualificate al trofeo: tra tutte spicca Francia-Germania, testa a testa in programma a Lione che servirà a entrambe come test decisivo prima di affrontare l'avventura dei prossimi Europei. Sarà anche l'occasione per osservare gli esperimenti di Julian Nagelsmann, commissario tecnico della nazionale dallo scorso settembre che non sta attraversando un periodo facilissimo con la sua squadra, reduce da due sconfitte consecutive.

Ma gli occhi saranno puntati sulle stelle delle due nazionali, a partire da Mbappé che cercherà di guidare i francesi verso il torneo della prossima estate, dove la sua nazionale si presenta ancora come la squadra da battere. La sconfitta nella finale degli ultimi Mondiali brucia ancora, ma Deschamps vuole sfruttare l'occasione per rialzare subito la testa. L'amichevole di lusso sarà un banco di prova importante per Francia e Germania che si daranno appuntamento alle 21:00 per una delle partite più belle di questa sosta per le nazionali. La partita sarà visibile su Sky e in chiaro sul 20.

Partita: Francia-Germania

Orario: 21:00

Dove: Parc Olympique Lyonnais, Lione

Quando: sabato 23 marzo 2024

Canale TV: Sky Sport Uno, 20

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Amichevole

Dove vedere la partita della Francia contro la Germania in TV

Francia-Germania avrà il via alle ore 21:00 e sarà visibile in diretta TV su Sky, attraverso il canale SkySport Uno disponibile per tutti gli abbonati. In alternativa in contemporanea l'amichevole di lusso sarà trasmessa anche in chiaro gratuitamente sul canale 20 di Mediaset.

Francia-Germania, dove vederla in diretta streaming

La partita sarà disponibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno utilizzare l'app di SkyGo, in alternativa si potrà acquistare il singolo evento su NOW. Invece la diretta streaming gratuita sarà disponibile su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni di Francia-Germania

Per la Francia non ci sarà Griezmann che ha dovuto alzare bandiera bianca per infortunio. Per il resto Deschamps avrà a disposizione tutti i suoi big, con Dembelé, Guendouzi e Mbappé che faranno da supporto all'unica punta Giroud. In campo ci saranno anche gli altri "italiani" Maigna, Pavard e Theo Hernandez.

Anche la Germania manderà in campo tutti i suoi titolarissimi, con Rudiger che sarà la colonna del reparto arretrato, Gundogan e Kross a formare la diga davanti alla difesa e Wirtz, Musiala e Havertz sulla trequarti.

FRANCIA (4-2-3-1) – Maignan; Clauss, Pavard, Konaté, Theo Hernandez; Tchouameni, Camavinga; Dembelé, Guendouzi, Mbappé; Giroud. CT: Didier Deschamps.

GERMANIA (4-2-3-1) – Ter Stegen; Kimmich, Tah, Rudiger, Henrichs; Gundogan, Kross; Wirtz, Musiala, Havertz; Muller. CT: Julian Nagelsmann.