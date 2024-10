video suggerito

Francesco Flachi operato d'urgenza dopo un infarto: le condizioni di salute dell'ex attaccante

Francesco Flachi tira un sospiro di sollievo e con un accenno di sorriso si mostra in ospedale per rasserenare tutti i suoi tifosi. L'ex attaccante della Sampdoria è stato colto da un infarto in campo, mentre allenava la sua squadra che gioca in Promozione: giovedì è stato operato d'urgenza all'ospedale di Lavagna e fortunatamente le cure tempestive hanno fatto sì che tutto filasse liscio.

"Grazie a tutti per i tanti messaggi. Sto benissimo, sono già in piedi" sono le parole con le quali ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza mostrata in questo momento difficile. Sono state ore drammatiche per l'allenatore del Psm Rapallo che, secondo quanto riportato dal Secolo XIX, sarebbe stato colpito dall'infarto proprio nel corso dell'allenamento della squadra.

Le condizioni di salute di Flachi

L'incubo è cominciato giovedì sera, mentre si trovata sul campo di allenamento a Rapallo insieme a tutti i suoi ragazzi. L'ex numero 10 della Sampdoria si è accasciato al suolo per un infarto e sono stati allertati immediatamente i soccorsi che sono giunti sul posto per prelevarlo e portarlo all'ospedale più vicino, quello di Lavagna. Una vera corsa contro il tempo per Flachi che è stato operato d'urgenza: per salvargli la vita è stato necessario applicargli uno stent e per fortuna l'intervento è andato nel migliore dei modi.

La paura è svanita ora che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia in cui si mostra già in piedi, visibilmente provato da tutta la situazione ma in via di guarigione. Il messaggio che allega alla foto è rassicurante: "Volevo rassicurare tutti sulle mie condizioni. Sta andando tutto bene e per fortuna i controlli vanno ancora meglio. La settimana prossima tornerò a far parte della vita normale. Mando un grande abbraccio a tutti e grazie a tutti per il sostegno che ho ricevuto in queste ore".