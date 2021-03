Federico Chiesa si è preso la Juventus. Lo ha fatto a modo suo e senza troppi giri di parole. L'ex calciatore della Fiorentina è stato uno degli investimenti più costosi della Vecchia Signora nella sessione di mercato estiva/autunnale del 2020 e si tratta di soldi spesi bene da parte della squadra campione d'Italia in carica. Il numero 22 bianconero si è dimostrato un vero e proprio jolly a disposizione di Andrea Pirlo, che lo ha fatto giocare sia a destra che a sinistra nel 3-5-2 e nel 4-4-2, ma a impressionare di più è stato il modo in cui si è subito relazionato con il ‘mondo Juve': questo ragazzo del 1997 unisce da sempre forza, temperamento e una buona qualità ma probabilmente nemmeno i più ottimisti pensavano potesse risultare subito così importante.

I numeri dal suo approdo a Torino sono molto buoni: 9 gol, 7 assist in 33 partite (2.146′), a cui si sommano 3 ammonizioni e l'espulsione all'esordio contro il Crotone. Chiesa è un calciatore esplosivo, che non ha paura di provare la giocata ma mette la sua forza al servizio della squadra anche in fase difensiva. Spesso cade troppo facilmente o è protagonista di diverbi con avversari e compagni ma sono peccati di gioventù che non mettono in discussione il talento di Federico.

Figlio d'arte che deve sempre rapportarsi con la figura del padre, il paragone è sempre dietro l'angolo nonostante giochino in ruoli diversi; questo ragazzo nato a Genova è entrato in punta di piedi nella società che vince da nove anni il titolo in cambio di un bel gruzzolo di soldi per il suo cartellino (prestito biennale per 10 milioni di euro con obbligo di riscatto per 40 milioni, più altri 10 di bonus al verificarsi di determinate condizioni) e qualche dubbio sulla sua utilità nello scacchiere di Pirlo ma Chiesa ha risposto sul campo con prestazioni convincenti, grande voglia di dimostrare il suo valore e riuscendo ad essere decisivo anche nella fase realizzativa.

La Juventus sta lavorando per creare nuovi leader in vista del futuro e Federico Chiesa ha tutto per diventare uno dei punti di riferimento della Vecchia Signora in tempi brevi.