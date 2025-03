video suggerito

Forte contestazione dei tifosi della Juve sotto l’hotel della squadra: “Thiago Motta pezzo di m***a” Forte contestazione dei tifosi della Juventus sotto l’hotel che ospita la squadra bianconera alla vigilia della sfida di domani contro il Verona. Cori contro Thiago Motta: “Pezzo di m***a”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da @ilbianconerocom

La tensione in casa Juventus non si placa. La sconfitta ai calci di rigore contro l'Empoli in settimana che ha portato all'eliminazione inaspettata dai bianconeri in Coppa Italia ha fatto esplodere i tifosi. Eppure il pareggio tra Napoli e Inter e quello dell'Atalanta contro il Venezia mettono la Juventus domani, contro il Verona allo Stadium, di vedere sensibilmente cambiata la propria posizione in classifica in caso di vittoria. Se Yildiz e compagni dovessero invece infatti si porterebbero a -3 dall'Atalanta terza, a -5 dal Napoli secondo e -6 dall'Inter capolista.

Il quarto posto resta l'obiettivo ma è chiaro che l'appetito vien mangiando e per una grande squadra blasonata come la Juventus la vetta deve essere un obiettivo finché non c'è matematica. Ma in questo momento per i tifosi la pazienza è troppa. L'uscita di scena dalla Champions contro il PSV non è mai stata superata e così per tutti questi motivi è sfociata la forte contestazione in questi minuti sotto l'hotel che ospita la squadra bianconera alla vigilia della sfida contro il Verona. Preso di mira anche l'allenatore in maniera chiara: "Thiago Motta pezzo di m***a".

Presa di posizione netta da parte della tifoseria contro il proprio tecnico. Una cosa del genere non si vedeva da anni in casa bianconera. Forse l'ultima volta proprio dopo l'addio a sorpresa di Conte in pieno ritiro e l'ingaggio di Massimiliano Allegri non voluto inizialmente dalla stessa tifoseria. Ebbene tanti tifosi si sono radunati questa sera proprio per far esplodere tutto il loro disappunto nei confronti di squadra, società e allenatore: "Rispettate i nostri colori – si sente -. Tirate fuori i co***oni e tifiamo solo la maglia".

Il ritiro di Thiago Motta deciso alla vigilia di Juventus-Verona

Sono solo alcune delle frase proferite dai tifosi bianconeri che hanno voluto mandare un messaggio molto chiaro. La Juventus questa sera si trova infatti proprio al JHotel per volere dello stesso Thiago Motta. La squadra si è ritrovata stamattina alla Continassa per la rifinitura, poi dopo la conferenza stampa di Motta e il primo pomeriggio trascorso in famiglia, tutti al J Hotel, come in genere accade solo quando il match del giorno dopo è alle 12.30 o alle 15. Tutto per concentrarsi e per preparare al meglio, insieme, l’impegno di domani sera.