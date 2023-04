Fornals ha un’idea folle: la palla sembra irraggiungibile ma fa gol con il colpo dello scorpione Pablo Fornals segna un gol incredibile con il colpo dello scorpione nella vittoria per 4-0 del West Ham sul Bournemouth: un gesto tecnico meraviglioso.

A cura di Vito Lamorte

Il West Ham sembra aver trovato un minimo di continuità dopo una stagione molto sofferta e dopo il pass per le semifinali di Conference League è arrivata una vittoria importante in Premier League contro il Bournemouth dopo il pareggio con l'Arsenal.

Al Vitality Stadium gli Hammers si sono imposti con un sonoro poker ma a prendersi la copertina è Pablo Fornals, che ha incantato i tifosi del club di Londra e tutti gli osservatori realizzando un gol favoloso.

Al 72’ di Bournemouth-West Ham lo spagnolo è al centro dell'area e riceve un cross arretrato di Bowen ma non si perde d'animo: nonostante sia palesemente fuori tempo il numero 8 si esibisce nel colpo dello scorpione e così riesce a battere per la quarta volta il portiere avversario.

Per Fornals si tratta della seconda rete stagionale ma l'altro non si era minimamente avvicinato a questo per la bellezze del gesto tecnico.

Il centrocampista spagnolo nel post-partita ha parlato del suo scarso impiego da parte di David Moyes: "Ovviamente voglio giocare di più, ma le cose stanno così. Come tutti i miei compagni di squadra voglio giocare, ma aspetterò la mia possibilità e quando l'avrò cercherò di essere pronto. L'importante è stare insieme per gli obiettivi. Se lo faremo, questi ultimi mesi della stagione saranno migliori per tutti. Certo, all'inizio della stagione, non mi aspettavo che le cose andassero così, perché non sono un pessimista. Ma stiamo cercando di mantenere le buone vibrazioni e la positività per ogni partita, perché è il modo migliore per continuare a dare continuità alle vittorie".

