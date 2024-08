video suggerito

Fonseca lancia Okafor col Parma e frena su Camarda: "Non lo convoco, non è il momento"

A cura di Vito Lamorte

Paulo Fonseca ha presentato in conferenza stampa la partita che il Milan giocherà a Parma per la seconda giornata di Serie A 2024-2025. L'allenatore portoghese ha parlato della situazione dell'attacco, dove non ci sarà Morata e sulla scelta di far giocare Okafor al posto di Jovic: "Devo essere onesto, domani gioca Okafor. Ci serve pressare più alto rispetto al Torino, lo abbiamo provato e ha dato buone risposte. Le caratteristiche della partita combaciano con le sue. Per Luka ci sarà spazio in corsa".

Sulle prestazioni di Rafael Leao e che lo vorrebbe più vicino alla porta, l'allenatore portoghese ha dichiarato: "Rafa ha la possibilità di incidere e migliorare i suoi numeri in gol e assist. Abbiamo già detto che è un giocatore incedibile, per noi è fondamentale".

Fonseca ha parlato anche dell'inserimento degli ultimi arrivati, ovvero Fofana ed Emerson Royal: "Fofana ed Emerson sono arrivati dopo e devono capire il nostro gioco e hanno bisogno di più tempo. Emerson è più offensivo di Calabria, ha una predisposizione offensiva diversa".

Fonseca frena su Camarda: "Non lo convoco, non è il momento"

A chi gli chiede se Francesco Camarda verrà convocato con la prima squadra risponde così: "Domani ci sarà? No, siamo attenti ai giovani e lo abbiamo dimostrato nel precampionato ma ora il momento è diverso. I ragazzi hanno qualità e dobbiamo scegliere il momento giusto per loro, creando le condizioni adatte. E questo non è il momento per creare troppe pressioni. Lavorano vicini a noi per inserirlo nella fase opportuna".

Infine, Paulo Fonseca è tornato sull'infortunio patito da Alvaro Morata dopo la prima uscita contro il Torino e ha parlato dei tempi di recupero: "Il rientro dipenderà dall'evoluzione, il suo è un piccolo problema, contro il Torino voleva giocare anche se non stava benissimo".