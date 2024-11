video suggerito

Fonseca bacchetta il Milan: "Abbiamo avuto problemi sui quali non posso chiudere gli occhi" Paulo Fonseca ha presentato in conferenza stampa la partita che vedrà il Milan opposto all'Empoli sabato pomeriggio a San Siro.

A cura di Vito Lamorte

Paulo Fonseca ha presentato la sfida che vedrà il Milan scendere in campo contro l'Empoli sabato pomeriggio a San Siro. L'allenatore rossonera nella conferenza stampa della vigilia ha parlato della difficoltà della squadra nell'avere equilibrio e ha preso come esempi le prestazioni contro Juventus e Slovan Bratislava: "Sono state due partite diverse con momenti differenti. Contro la Juve c'è stata più organizzazione, contro lo Slovan più transizione. Mi sembra però che stiamo migliorando. Quando si vince non è tutto risolto ed è quello su cui ho insistito questa settimana. Abbiamo avuto problemi difensivi sui quali non posso chiudere gli occhi".

A chi gli chiede se questa difficoltà possa essere figlia di un problema psicologico risponde così: "L'ultima partita contro la Juventus avevamo lavorato sull'organizzazione difensiva e la squadra ha risposto bene. Ora abbiamo avuto risposte sulla fase di transizione. Stiamo parlando di problemi difensivi, ma siamo la quinta difesa del campionato. Lavoriamo per migliorare. A volte i problemi non sono tattici, come a Bratislava, ma di lettura del momento o individuali. Per questo continuiamo a lavorare sui problemi".

Fonseca su Leao: "Sono molto soddisfatto della sua reazione dopo la panchina"

Rafa Leao è migliorato molto dopo le difficoltà di inizio stagione e le frizioni con lo stesso Fonseca: "Meglio in campo che in panchina? Adesso sì. Gli allenatori hanno diverse strategie. Io ne ho usate due: una non ha funzionato, l'altra sì. Sono molto soddisfatto della reazione di Leao dopo la panchina. Ma voglio continuità. L'altra strategia non posso dirla (ride, ndr)".

A chi gli chiede cosa servirà al Milan per vincere contro l'Empoli, infine, Paulo Fonseca risponde così: "Se giochiamo come contro Juve e Slovan sarà una faccia, ora ne serve un'altra anche contro l'Atalanta. Sono due forme diverse di attaccare. Con l'Empoli alcune cose saranno più importanti, ma non posso dirle"